Pier Cherubino: “Antes de las Navidades me vi más fuera que dentro”

Pier Cherubino se encuentra en el mejor momento desde que llegó al banquillo de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, allá por el mes de octubre del año pasado. Su equipo ocupa la quinta plaza de la Liga Iberdrola, y mantiene una lucha abierta con el Athletic Club por el cuarto puesto a falta de dos fechas para que finiquite la competición. El equipo tinerfeño está culminando un final de liga extraordinario, con cinco victorias consecutivas, y con una racha de 24 puntos de 27 posibles en los últimos nueve encuentros que palía la mala racha que pasó a finales de 2018, con cinco derrotas consecutivas en La Palmera. Con el entrenador hispanoitaliano repasamos la última hora del Granadilla Tenerife Egatesa, de la cantera y de su posible continuidad en el banquillo sureño.

-Apoteósica recta final de competición que están llevando a cabo sus jugadoras.

“La trayectoria del equipo es increíble. Ha sido la linea de trabajo de toda la temporada, lo que pasa es que hemos llegado al momento decisivo como queríamos. Está saliendo todo como lo hemos trabajado. El trabajo de las chicas es impresionante, de alabar un año más”.

-El Athletic se resiste a soltar la cuarta plaza de la Liga Iberdrola.

“El Athletic también está en un gran momento. Es un club grande de España y quiere defender esa posición. A su entrenador le quedan estos partidos porque la próxima temporada pasa a la dirección deportiva del club, y querrá despedirse con ese cuarto puesto. Para nosotras es un sueño luchar por esa posición, pero peleamos con rivales como el Athletic, Betis y Real Sociedad, que están ahí apretando”.

-¿Cuál ha sido el momento más complicado de Pier Cherubino en el banquillo de la UDG Tenerife Egatesa?

“Fueron esos partidos antes de Navidades. Me estaba haciendo con el equipo, costaba, no era fácil y llegaron los malos resultados. Siendo realista, me veía más fuera que dentro. Sabemos cómo es el fútbol y el club siempre tiene que tomar decisiones”.

-Están obligados a ganar el próximo domingo ante un Rayo Vallecano que virtualmente está salvado.

“Si ganamos al Rayo, tendremos prácticamente asegurada la quinta plaza, que ya sería un éxito brutal. Luego sería disfrutar del último partido ante un Barça que se va a jugar la liga en la Isla. Nuestro reto es ir a Vallecas a ganar para seguir con esta racha, y luego buscar el pleno en una semana en la que las chicas serán protagonistas a nivel mediático porque el Barça se juega el título. Por eso, la victoria ante el Rayo Vallecano significaría llegar a la última jornada con ese premio para las chicas”.

-Unos finales de Liga que persiguen a Pier Cherubino. Antes como jugador y ahora como entrenador.

“No puedo esconder que se me agolpan los recuerdos. Pude vivir como jugador esas ligas que perdió el Real Madrid en Tenerife, y ahora como entrenador es el Barça femenino el que se juega el título en la Isla. Ganarle al Barça sería el mejor colofón a una gran temporada”.

-A Pier no le tiembla el pulso a la hora de poner a jugar a canteranas como Aleksandra, Paola, Aithiara, Noelia y Marina

“Para nada. Son jugadoras importantes. El filial ha hecho una gran temporada y el trabajo del club es de cantera. Algunas de ellas entrenan con nosotras durante todo el año y la última en debutar fue Marina, que se lo ha ganado, al igual que Paola, Benchara, Salazar, Aithiara y Aleksandra. Si las trabajas y le das confianza, están preparadas para jugar en el primer equipo, y así se refuerza el trabajo de cantera del club”.

-¿Le gustaría seguir la próxima temporada en el banquillo de la UD Granadilla Tenerife Egatesa?

“Ya dije hace unas semanas que lo único que me preocupaba era ganar todas las finales que teníamos por delante. Ahora quedan dos y ese es mi gran reto personal. Cualquier entrenador querría entrenar a este club y, por supuesto, estaría encantado de seguir. Es una decisión que tiene que tomar el club y respetaré todo lo que decidan, porque ellos fueron los que me dieron la oportunidad de estar aquí”.

-¿Le dolió que desde la Directiva se filtrara el nombre de David Amaral como su posible recambio?

“Para nada. Sé cómo funciona todo lo que rodea al fútbol. Siempre aparecen nombres, hay comentarios, rumores…, pero lo importante es que estoy trabajando a gusto, tengo el apoyo del club y de las jugadoras. Me centro solo en lo que nos queda por delante”.