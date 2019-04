Tribuna

Que el sacrificio de Notre Dame despierte nuestras conciencias

Por Bernard-Henri Lévy Notre Dame de París. Desde Berlín, donde me encuentro ahora mismo, aterrado ante las llamas, la destrucción y la ceniza. Un tesoro de la civilización para quienes creen en el cielo y también para quienes no. La Europa de la belleza, de las santas esperanzas, de la grandeza y la dulzura. Como ...read more →