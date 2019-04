UGT acusa al Hotel Las Olas de despedir a una trabajadora tras denunciar acoso sexual

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias denuncia que la Dirección del Hotel Las Olas, en Breña Baja, ha despedido a una trabajadora que denunció un caso de acoso sexual en las instalaciones de la empresa. El hecho se encuentra judicializado y el sindicato asegura que la empresa, con esta reacción, “lanza un mensaje muy peligroso a su plantilla, advirtiéndole de que, si denuncian casos como el sufrido por esta trabajadora, su puesto de trabajo correrá peligro”.

La empresa, en la carta de despido que entregó a esta empleada, asegura que el motivo es disciplinario, alegando que se le había advertido en varias ocasiones de que no estaba realizando bien su trabajo. Sin embargo, resulta sorprendente el hecho de que no exista ni un solo registro de dichas quejas, tal y como reconocen en la propia carta, donde aseguran que los requerimientos fueron orales. Una afirmación que este sindicato considera falsa. La FeSMC UGT no dejará que un hecho tan grave quede sin respuesta. Por ello, pondrá a disposición de la trabajadora afectada los servicios jurídicos del sindicato. UGT denunciará los hechos ante la Inspección Laboral y la jurisdicción ordinaria para defenderse de lo que considera una persecución.