Amor Romeira responde a las críticas: “Si yo tengo el santo c* y me identifico con el traje, me lo pongo”

Después de la ola de indignación que desató Amor Romeira por su indumentaria en honor al Día de Canarias, esta ha querido dar explicaciones a través de su cuenta en Instagram.

“Yo he ido con un traje que ha sido la propuesta de un diseñador para la feria de ese año y si yo tengo el santo coño, y me identifico con el traje y me gusta ponérmelo, me lo pongo”, ha respondido la exgranhermana visiblemente afectada, en referencia a las críticas que recibió por su traje de flamenca con transparencias durante la última edición de la Feria de Sevilla.

“Sin embargo, el traje típico regional de Canarias no sigue la moda; ese es el traje y ese es el que va a ser toda su vida”, asegura Amor quien reconoce que “ojalá el traje típico siguiera la moda y pudiera ponerme algo innovador todos los años”. “Yo vestida de maga no me veo”, sostiene.

Amor eligió una blusa blanca suelta y una falda de color granate para la celebración. Además, quiso complementar su atuendo con un sombrero en el pelo con mucho valor sentimental ya que era de su abuela. Muchos han sido los que han comentado la publicación y le han dicho que ese no es el típico traje de Canarias y ella, ya ha explicado que en ningún momento dijo vestir con motivo del día, simplemente vistió como le pareció oportuno y como mejor se ve.