Ángel Víctor Torres: “Un pacto entre PSOE y PP es posible en las Islas siempre que sea real su voluntad de cambio”

Acaba de ganar las elecciones autonómicas canarias con sobrado margen, al superar por más de 53.000 votos a su gran rival, Fernando Clavijo, con las dificultades añadidas de quien aspira al poder desde la oposición y de que ni se hayan han cumplido dos años desde que se impusiera en las primarias de su partido. Reconoce que los resultados de ayer “son mejores de los que esperábamos”, pero el secretario regional del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966), es consciente de que ahora le queda transformar esos números en unos equipos de gobierno que den estabilidad a las instituciones de las Islas.

-Acaba de anunciar que esperará a que pase el Día de Canarias para contactar con el resto de partidos. ¿No teme que se le adelante Coalición Canaria (CC), que no piensa respetar la prioridad de ser el más votado?

“(Sonríe) Es verdad que, como acabo de anunciar, los contactos oficiales con el resto de los partidos empezarán tras el Día de Canarias. Seguramente, será el próximo lunes cuando nos sentaremos con dos o tres partidos, y, el miércoles siguiente, completaremos la ronda. En cuanto a que CC no respete que tiene que ser el PSOE, como fuerza más votada, la que inicie los contactos, me parece una falta de respeto”.

-Pero ¿no le preocupa?

“No. El mensaje de las urnas es claro, y actuaré en consecuencia, liderando el cambio político por el que han apostado la mayoría de canarios y canarias”.

-Alguna llamada ya se habrá producido…

“(Vuelve a sonreír) ¡Muchísimas! No le voy a engañar, claro que ya hay contactos informales, pero hay que hacer las cosas bien. Ni siquiera hemos nombrado comisión negociadora”.

-¿Quién estará en la misma?

“Como aún no se ha decidido, entienda que no le adelante nombres. Si le recuerdo que, como es tradición, no estaré yo, al ser el candidato a la Presidencia de Canarias”.

-También es tradición que esté en la comisión negociadora el secretario de Organización, en este caso Jorge González.

“Cierto, y estará. Será un equipo de cinco o seis personas, lo más paritario posible”.

-¿Necesariamente serán todos miembros de la actual Ejecutiva del PSOE isleño?

“No necesariamente. Es más, es muy probable que contemos con alguna personalidad del partido de sobrada experiencia”.

-¿Preparado para liderar el cambio en Canarias, pues?

“No le quepa la menor duda. Insisto en que el mensaje de los canarios y las canarias ha sido muy claro: tiene que haber cambio, y lo liderará el PSOE”.

-¿No se ha abierto el abanico de posibles pactos con estos resultados? Puede pactar hacia la izquierda, hacia el centro izquierda si incluye a Ciudadanos, y hasta con el PP, que entre los dos suman 36.

“Es cierto, pero yo le añado otra posibilidad más: la de gobernar en minoría con apoyos externos”.

-¿Realmente es factible un pacto PSOE-PP para gobernar el Archipiélago?

“Sí que lo es, siempre que sea real la voluntad de cambio que ha expresado el PP durante la campaña. Ahora podremos comprobarlo”.

-Ya no hay pactos en cascada, pero cabe imaginar algún intercambio de apoyos entre instituciones.

“Cierto, pero hay una enorme diferencia. Antes se daba una orden, y ahora se harán si hay sintonía dentro del partido. Se acabaron los pactos de ordeno y mando, al menos en lo que respecta al PSOE”.

-¿Qué pasa con el recuento en el Cabildo de Tenerife?

“No hemos reconocido la victoria de CC porque hay problemas con el escrutinio. Hemos impugnado el resultado de varias mesas electorales, y no se descarta que acabemos pidiendo un recuento”.