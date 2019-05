Bermúdez (CC), sobre un hipotético pacto con el PSOE: “Nunca he puesto líneas rojas”

El alcalde en funciones de Santa Cruz de Tenerife y ganador de las elecciones al Ayuntamiento, José Manuel Bermúdez, no ha dado por descartado un hipotético pacto con el Partido Socialista, con quien sumaría la mayoría absoluta con 19 concejales, pues ha querido dejar claro que “nunca” ha puesto “líneas rojas” para llegar a acuerdos.

En declaraciones a ‘Radio Club Tenerife’, José Manuel Bermúdez ha dicho que, como ganador de los comicios celebrados ayer, le toca intentar liderar un acuerdo estable en Santa Cruz: “Es lo que voy a hacer. Voy a hablar con todo el mundo para buscar un acuerdo de estabilidad”.

Bermúdez indicó que es una persona “dialogante y moderada” y afirmó que con estas dos premisas intentará llegar a acuerdos con otros partidos, incluso con Patricia Hernández (PSOE), si bien recordó que fue la única que durante la campaña electoral sí marcó “líneas rojas”, pues llegó a afirmar en más de una ocasión que ningún voto del PSOE haría alcalde a José Manuel Bermúdez.

“Yo nunca me he negado a hablar con nadie. Para mí lo importante es Santa Cruz. Nunca he puesto líneas rojas, a diferencia del Partido Socialista. Cuando una persona no se quiere sentar a hablar, es difícil llegar a acuerdos. No tengo ningún inconveniente en hablar con el PSOE”, remarcó el alcalde nacionalista.

En cualquier caso, apuntó que la suma de concejales y votos en estas elecciones dan una posición de centro-derecha “muy evidente”, lo que daría lugar a un pacto de CC, PP y Cs que sumaría 15 concejales.