Borja Lasso, delantero en el CD Tenerife: “Hay que jugar con cabeza y corazón”

Ingredientes para ganar el derbi: ponerle cabeza y corazón. Lo asegura Borja Lasso, quien está acostumbrado a vivir partidos calientes como este en su ciudad natal. “En Sevilla decimos que estos partidos hay que jugarlos con cabeza y corazón, para acabar con 11 en el campo. No podemos permitir que la intensidad nos juegue una mala pasada y que nos quedemos con un jugador menos”, señaló a DIARIO DE AVISOS el atacante blanquiazul.

El exjugador del Sevilla entiende que “los derbis se viven de una manera especial en todos lados. Son partidos que llenan estadios. Todo el mundo está pendiente de ellos y, quien no va a verlos en directo, los ve desde casa. Además, dentro del campo hay un sentimiento especial por quererle dar la victoria a tu afición. Todos los jugadores quieren estar dentro y aportar todo lo posible para ganar”. En Los conozco de haberlos vivido en Sevilla y tenemos muchas ganas de que llegue el momento”.

A los novatos como él en los derbis canarios, los compañeros que sí lo han vivido y sufrido, se han encargado de instruirlos. “Nos dicen que la afición siente mucho este tipo de partidos y que hay que intentar ganarlos para darle una alegría”, afirma el jugador, quien insiste en que esta semana han preparador el derbi “con cabeza, porque el corazón damos por hecho que lo vamos a poner. Al fútbol se juega con cabeza, con el balón, con mentalidad fuerte y sabiendo lo hay que hacer”.

En lo personal, Lasso espera que el partido de esta tarde le ayuda a mostrarse ante su afición, ya que admite que no ha estado a la altura de las expectativas que se crearon cuando llegó a la Isla en el mercado de invierno. “Es verdad que en los primeros partidos estuve más cómodo y después me ha costado un poco más. Estoy trabajando y me estoy cuidando, por mi parte nunca va a faltar empeño. Cuando menos te lo esperas, llega un gran partido y un gol que te hace coger confianza. Esperemos que el sábado sea ese día”.