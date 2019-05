El PP, dispuesto a pactar con el PSOE para impedir que la ACP entre al Gobierno del Puerto de la Cruz

El Puerto de la Cruz ha vuelto a tener el índice más bajo de participación de todo el Norte de la Isla con solo el 61,09% que se traducen en 14.255 votos contra los los 14.668 de las anteriores comicios de una población de 30.483 habitantes en 2018 según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los resultados no han sido nada satisfactorios para los dos partidos que gobiernan, Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). Si bien los primeros consiguieron por única vez tener ocho concejales y el mayor número de votos en su historia, no entrarán a formar parte del Ejecutivo local ya que la fuerza más votada ha sido el Partido Socialista (PSOE) al obtener 8 concejales y quedarse a tan solo 19 votos del noveno.

Aunque en su momento el actual alcalde, Lope Afonso, declaró que no le importaría reeditar el pacto con los nacionalistas, tras los resultados electorales del 26M, no descartó sentarse a hablar con el PSOE. “Me gustaría que en el Puerto de la Cruz hubiera un gobierno estable y que no dependiera de las directrices de Podemos (integrado en la Asamblea Ciudadana Portuense). Si eso se puede evitar, yo haré lo que esté en mi mano, pero será en todo caso una decisión del PSOE”, prometió ayer.

No obstante, no especificó si ello incluye entrar a formar parte del gobierno o bien, apoyar un ejecutivo del PSOE en minoría.

En los anteriores comicios, PP y PSOE quedaron empatados en las urnas con siete concejales cada uno. Pero a diferencia de 2015, donde el PP tuvo margen para pactar con los nacionalistas y gobernar con cierta tranquilidad en este mandato, los pésimos resultados que éstos obtuvieron en esta ocasión, al pasar de cuatro a dos ediles, se lo impide.

Oposición

“Hay que esperar a ver cómo se conforma el Gobierno y si toca estar en la oposición, asumo mi responsabilidad e intentaré desempeñar el mejor rol posible para seguir comprometido con el Puerto de la Cruz”, subrayó.

El único pacto posible en estos momentos pasa por sumar las fuerzas de la izquierda ya que el cabeza de lista más votado y con toda probabilidad, futuro alcalde, Marco González, dejó claro que a la hora de pactar miraría “hacia aquellos que no son responsables de la actual situación de la ciudad”, y no dudó en achacárselas al PP y a los nacionalistas.

El domingo, al conocer los resultados electorales, González aseguró que “a partir de ahora se abría una puerta al diálogo con la ACP, aunque no para repartir poderes sino para consensuar programas”.

En una línea similar se expresó ayer el cabeza de lista de la ACP, David Hernández, al ser consultado sobre la posibilidad de un pacto de izquierdas en la ciudad turística. No obstante, antes de sentarse a hablar con los socialistas, la ACP debe convocar a sus órganos de gobierno dentro de la formación política, que con toda probabilidad, se reunirán mañana.

En esta primera reunión se verá qué directrices o qué marco de actuación se plantean de aquí en adelante antes de sentarse a hablar de programas con los socialistas.

Hernández se mostró muy satisfecho por el resultado en las urnas, dado que ha mantenido sus tres concejales pese a que en el municipio ha vuelto a bajar el nivel de participación y como consecuencia, han votado 413 personas menos. Otro de los motivos de alegría es que ha pasado de ser la cuarta a tercera fuerza política en el Ayuntamiento tras los malos resultados de CC. “Y eso supone que cualquier opción de gobierno pase por nosotros”, aunque la única posible es con el PSOE, matizó.

Respecto a las prioridades de su partido, dijo que la ACP “quiere un programa para la gente y el presupuesto ahora mismo no nos gusta, porque está descompensado y tiene poco peso en el área de Bienestar Social y Vivienda”.

En cualquier caso, subrayó que en caso de llegar a un pacto con los socialistas, su intención es “darlo a conocer desde el principio del mandato, porque la transparencia, la rendición de cuentas y la participación deben ser la bandera”.

Hernández denunció en varias ocasiones que el pacto firmado entre PP y CC nunca se hizo público y por lo tanto, era desconocido por los vecinos del Puerto de la Cruz. También requirió, sin éxito, en el Pleno municipal que los firmantes explicaran las principales líneas de actuación y los compromisos adquiridos para el mandato que finaliza.

Batacazo de cc

De lo que no cabe duda es que la gran derrotada en estas elecciones municipales en el Puerto de la Cruz ha sido CC. Este periódico ha intentado contactar con su candidata y primera teniente de alcalde, Sandra Rodríguez, para que hiciera una valoración pero ha sido imposible. No obstante, sí lo ha hecho el secretario general del comité local, Juan Carlos Marrero.

“CC ha tenido buenos resultados a nivel insular y en el Parlamento de Canarias, pero el batacazo a nivel local nos lleva a reflexionar de que algo no se ha hecho bien. Toca ahora sentarse y con toda la tranquilidad del mundo por delante, buscar solución y pensar que nos toca hacer labores de oposición después de diez años ininterrumpidos en el Gobierno municipal”, declaró el también responsable de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento norteño.

Consultado acerca de si los suyos esperaban estos resultados manifestó que “no negaba que su relación con la candidata era nula y por lo tanto, no sabe lo que ella esperaba”. Pero en su caso, “sí lo esperaba por lo que se escuchaba en la calle”. Por eso, en su momento, “como entendió que no era la persona idónea” se presentó a un proceso de primarias en el que compitió con Sandra Rodríguez, quien finalmente resultó ganadora al conseguir el apoyo de la mayor parte de los afiliados. “Al final el tiempo me ha dado la razón”, recalcó.

“Ahora hay que aceptar los resultados como buen demócrata y buscar solución para mejorarlos. Hemos llegado a tocar fondo así que toca trabajar tranquilamente para que dentro de cuatro años la ciudadanía entienda que CC es nece1saria en la ciudad”, sostuvo por último.

“Es un resultado agridulce pero el mejor del partido hasta ahora”

Lope Afonso confesó que el resultado del 26M ha sido “agridulce” pese a ser el mejor en la historia del partido en el Puerto de la Cruz al haber sacado ocho concejales “y en el peor momento para las siglas del partido a nivel nacional y en el mejor para el PSOE”, declaró. Tampoco ocultó que tenía la expectativa de revalidar la Alcaldía y eso pasaba por ser la fuerza más votada, y eso no ha sido así, ya que los vecinos han vuelto a depositar su confianza en el PSOE. Por todo ello, dijo que el PP abrirá una reflexión ya que cree que “no ha sabido trasladar a la opinión pública con la intensidad que requería, el trabajo realizado en estos cuatro años, que ha sido verdaderamente ingente, y donde difícilmente se pueda hacer más en menos tiempo y desde la coyuntura que se partió”