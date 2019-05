La Junta Electoral prohíbe emitir la ‘Noche de Taifas’ que manipuló CC

La Junta Electoral de Canarias (JECan) ha prohibido, tras la denuncia presentada por el PSOE, que Radio Televisión Canaria (RTVC) emita un programa de Noche de Taifas que se manipuló con la presencia de destacados candidatos de Coalición Canaria, vulnerando así lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), al tratarse de un uso partidista que quebró la neutralidad exigible a las instituciones públicas. Tal como informó ayer DIARIO DE AVISOS, la oposición exigió suspender el programa y el cese del administrador único del ente, José Carlos Naranjo Sintes.

Ante la decisión de la JECan, los rectores del ente audiovisual autonómico anunciaron que el programa sería finalmente emitido el próximo 1 de junio, lo que motivó a su vez una nueva decisión de la referida junta electoral, donde se advierte que, en todo caso, si el programa finalmente se emite, como estaba previsto, el próximo sábado, día 25, solo se podrá hacerlo eliminando las imágenes donde aparecen los políticos en cuestión, que son José Manuel Bermúdez, José Alberto Díaz, Rosa Dávila y Carlos Alonso.

Así consta en los distintos escritos que, durante el día de ayer, se dictaron desde la JECan sobre este uso irregular de la Radio Televisión Canaria por parte de CC. Como denunciaron tanto el PSOE como Podemos, el Cabildo de Tenerife optó por adelantar el trigésimo aniversario de su programa social para mayores, Ansina, para utilizar a estas personas como público de Noche de Taifas, que produce y presenta el que fuera candidato de CC al Cabildo de Tenerife en 2015 Elvis Sanfiel. Tanto las guaguas como las viandas y presentes entregados en el acto, celebrado en el Terrero Municipal de Tegueste (el de mayor aforo de Canarias, con 4.000 plazas), corrieron a cargo de las arcas del Cabildo de Tenerife. Así, dado el público convocado al que se dirigieron los candidatos de CC, la rentabilidad electoral del mismo se vio consumada, como pretendían los coalicioneros.

Esta manipulación de CC en la Radio Televisión Canaria no es más que otra irregularidad electoral cometida por los coalicioneros durante esta campaña, algo que sus adversarios achacan a su temor a verse desalojados del poder tras el 26-M.

Cabe recordar que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha sido señalado como supuesto autor de una de estas irregularidades, como fue la celebración de un encuentro con deportistas celebrado en Presidencia del Gobierno a pesar de que el acto había sido prohibido con anterioridad.

La Tele Canaria, obligada a cambiar su cobertura por favorecer a CC y ASG

El ente público audiovisual de Canarias, Radio Televisión Canaria (RTVC), se ha visto obligado a cambiar su actual cobertura electoral por una orden de la Junta Electoral de Canarias, que además ha sido refrendada por la Junta Electoral Central. Dicha decisión obedece a una denuncia presentada por el PSOE, y se debe a que el organismo encargado de velar por la limpieza de estas elecciones considera probado que RTVC ha dedicado más tiempo del que les correspondía tanto al partido gubernamental, Coalición Canaria, como a uno de sus apoyos parlamentarios externos imprescindibles, Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Sin embargo, la reacción de los rectores de dicho ente audiovisual no ha sido en absoluto la esperada por el PSOE, dado que, según los socialistas, los cambios efectuados en la planificación de la cobertura electoral “vuelven a infringir flagrantemente los acuerdos de la autoridad electoral”, tal y como se asegura en el nuevo recurso presentado ante la JEC. Para el PSOE, esos cambios no son tales, ya que se limitan a restar 13 segundos a CC, mientras que no se compensa a los perjudicados.