La obra teatral ‘Dados’, del tinerfeño José Padilla, gana el Premio Max a mejor obra juvenil

La obra de teatro Dados del dramaturgo tinerfeño José Padilla, llevada a escena por la compañía Ventrículo Veloz, se alzó en la noche del lunes con el Premio Max de Artes Escénicas al Mejor Espectáculo infantil, juvenil o familiar.

Resto de premios

La Ternura, de Teatro de la Ciudad y Teatro de la Abadía, se ha alzado con el Premio a Mejor Espectáculo de Teatro, la única categoría a la que esta obra estaba nominada en la XXII edición de los Premios Max de las artes escénicas, que ha entregado la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) en el Teatro Calderón de Valladolid, cuyo escenario se ha convertido en un campo castellano, de cielo azul, espigas doradas y amapolas en una gala reivindicativa de la libertad en todas sus formas.

La ganadora es una comedia romántica, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, que trata de reinas y leñadores, seres mágicos, situaciones imposibles y pasiones desatadas inspirada en las obras de Shakespeare que habla de amor y de ternura.

Durante la celebración de la gala, que precisamente coincide con la 20ª edición de su Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, la presidenta de la Fundación SGAE, Ana Graciani, ha reclamado una política cultural de Estado que consolide las artes escénicas, que luche contra la precariedad laboral, busque la internacionalización del talento y fomente el respeto a los derechos de los autores.

Pero Graciani ha ido más allá y ha instado a que el teatro y la danza se implanten como asignaturas curriculares en el sistema educativo, al considerarlas una “herramienta integradora y de crecimiento personal”. “Queremos que el teatro y la danza lleguen a nuestras escuelas porque así lo requiere el conocimiento”, ha defendido Graciani en una propuesta que ha sido muy aplaudida y tras la que ha exigido un esfuerzo “aún mayor y urgente” por la danza.

Así, ha destacado que España es un país con una “enorme riqueza” en danza, de “las mejores del mundo”, pero que no la sitúa donde corresponde ni es capaz de acometer una reforma profunda en las bases que sustentan su gestión, pese al “gran momento creativo”.

Por último, ha subrayado el “fuerte compromiso” con la lucha por la igualdad real en las artes escénicas, donde solo el 18 por ciento de las obras fueron de autoría femenina.

PREMIO ANA DIOSDADO

En ese contexto, en el marco de la ceremonia en la que el 53 por ciento de los nominados son mujeres, ha anunciado que la Fundación SGAE ha creado el Premio Ana Diosdado que se convocará “próximamente” y que distinguirá los textos de autoría femenina.

Por su parte, la presidenta de SGAE, Pilar Jurado, ha defendido el arte como la mejor herramienta de transformación social y ha sacado pecho porque ha “llevado a cabo todas las decisiones que tenía que tomar” con consenso.

“La situación ha cambiado y hemos hecho los deberes”, ha manifestado Jurado, que ha hecho un llamamiento a la “ilusión” por una nueva SGAE que “está solucionando sus problemas” y de la que asegura que puede emprender un camino hacia el futuro del que sentirse “orgullosos”, tanto la sociedad española como los hombres y mujeres de las artes escénicas.

“Estamos en el buen camino”, ha garantizado la intérprete lírica, que cree que los artistas merecen una SGAE “limpia” que pueda caminar “con la cabeza bien alta”.

Asimismo, Jurado ha entregado el Premio Max de Honor a la actriz vallisoletana Concha Velasco, a quien ha definido como una mujer “talentosa, luchadora y libre” y pionera del teatro musical español.

Por su parte, Velasco ha celebrado su premio que le ha costado “muchos años” y ha manifestado que para ella es “tremendamente especial” precisamente por recibirlo en las tablas del Calderón de la ciudad que la vio nacer. Así, ha dedicado el premio a su familia y ha citado a Santa Teresa de Jesús, una de las mujeres que más han marcado su carrera.

Durante la celebración se han entregado otros dos premios especiales, uno el Premio Max del Público, a la obra Genovese de Groc Teatre y el Premio Max Aficionado o de Carácter social, entregado ex aequo a Taules Teatre y a La Garnacha.

La fiesta de la libertad, lema de los XXII Premios Max, ha estado conducida por el actor vallisoletano Fernando Cayo, que ha subrayado el sentimiento de reivindicación de libertad del arte castellano en su historia, y a lo largo de la gala ha combinado distintos textos de obras de Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, María Zambrano, Rosales o Juan Mayorga, entre otros, interpretados por Cayo, Marta Poveda, Ginés García Millán. Dulzaineros, cabezudos, danza contemporánea, La M.O.D.A., el cantautor Amancio Prada, Silvia Pérez Cruz, Eliseo Parra, o el nuevo Mester de Juglaría, han amenizado la gala.

Entre los premiados, el galardón a Mejor intérprete de danza ha recaído en Eva Yerbabuena por Cuentos de Azúcar en la categoría femenina y en Daniel Doña, por Psique en la categoría masculina, que ha celebrado con gran emoción el galardón y ha pedido más visibilidad y mayor apuesta para la danza en España. Mientras, el premio Max a Mejor Coreografía ha recaído en Sharon Fridman.

Además, el galardón a Mejor Espectáculo de Danza se ha otorgado a Grito pelao, de la Compañía Rocío Molina, que también ha recogido la ‘manzana’ Max por Mejor Composición para espectáculo escénico, que ha recaído en Silvia Pérez Cruz, quien ha actuado en el marco de la gala. De este modo, Grito pelao se lleva las dos manzanas por las que competía como finalista en esta edición. A continuación, se ha entregado el Premio a Mejor Coreografía a Sharon Fridman por Erritu.

Por su parte, A.K.A. (Also Known As) se lleva también dos premios, los dos a los que estaba nominada. Se trata de el de Mejor autoría revelación, para Daniel J. Meyer, quien pedido luchar por “defender la libertad de expresión” y el Max a Mejor Actor Protagonista, para Albert Salazar.

Mientras, Iphigenia en Vallecas, de Serena Producciones, se lleva dos de los tres Max a los que aspiraba. En concreto, las categorías de Mejor Actriz Protagonista, para María Hervás, y la de Mejor Espectáculo Revelación.

Los más reivindicativos de la noche han sido los ganadores de Temps Salvage que contaba con cinco nominaciones y se ha quedado finalmente con dos ‘manzanas’, la de Mejor Autoría Teatral para Josep María Miró y Coromina, quien se ha preguntado si la sociedad ha creado un lugar bonito para vivir, “donde hay personas privadas de su libertad por pensar y defender determinadas ideas”. Temps Salvage ha logrado también el Max a Mejor Director de Escena para Xavier Albertí, quien cree que los verdaderos patriotas y gestores de la libertad no son los políticos, sino los artistas, por su “verdadero compromiso heterogéneo y respeto a todos”.

Por su parte, Els Jocs Florals de Canprosa con cuatro nominaciones, también, como Temps Salvage una producción del Teatro Nacional de Cataluña, se ha quedado con el Max a Mejor Adaptación o Versión de Obra Teatral para Jordi Prat i Coll, quien al recoger el galardón ha reclamado respeto a la libertad de expresión y cree que si los jueces fueran juzgados después del juicio, “algunos entrarían en prisión”.

Mientras, el Premio a Mejor Diseño de Espacio Escénico se ha entregado a Curt Allen Wilmer, por Lehman Trilogy, que se lleva uno de los tres Max a los que aspiraba. Por su parte, The Opera Locos, de Klermark Espectáculos Teatrales ha logrado el premio a Mejor Espectáculo Musical o lírico.

Por su parte, el Premio Max a Mejor diseño de vestuario ha recaído en Deborah Macías, por Comedia Aquilana y el galardón a Mejor Espectáculo de Calle para Flotados, de la compañía de David Moreno y la también vallisoletana Cristina Calleja.

Por último, el Premio Max a Mejor diseño de iluminación se lo lleva Juanjo LLorens, por El Curioso incidente del perro a Media Noche.