Luis Garicano: “Es surrealista pensar que el PNV defenderá a Canarias en Europa”

Lidera la candidatura europea de Ciudadanos (Cs) al Parlamento Europeo. Economista y profesor de la IE Business School, Luis Garicano (Valladolid, 1967) lleva desde los inicios elaborando y reforzando el programa económico de la formación naranja. Señala que, tras el 26-M, Europa tiene varias reformas importantes que hacer y aclara a los canarios que la alianza de Coalición Canaria (CC) con el PNV “es un engaño, porque a los vascos no les interesa Canarias”.

-Se presenta a las elecciones en una Europa convulsa.

“Sí, es cierto. Estamos ante una Europa muy dividida, que tiene una amenaza del populismo y antinacionalismo creciente, con partidos que quieren parar la construcción europea. Ante este escenario, está claro que el objetivo debe ser que las fuerzas proeuropeas, que creen en la unión y no en la división, trabajen juntas”.

-Esos populistas y euroescépticos son los que tienen al Reino Unido con un pie fuera de la UE.

“Al final, los euroescépticos se han dado cuenta de que irse de la Unión Europa es muy costoso. El amago del Reino Unido ha sido la vacuna para la Unión Europea y se ha visto que los populistas, sean de donde sea, cuentan mentiras”.

-¿A qué cree que se debe la poca credibilidad europea?

“Pues porque se han explicado mal las cosas. Los nacionalistas y los populistas siempre simplifican las cosas y buscan soluciones erróneas. Pero también hay que decir que Europa no ha sido capaz de acercarse a los ciudadanos y demostrar que está ahí para solucionar sus problemas. Creo que el bipartidismo de los últimos años ha estado de espaldas a los europeos. Por eso Europa necesita reformas y Ciudadanos va a ir a por esas reformas”.

-¿Qué va a aportar Ciudadanos en el Parlamento europeo?

“La lista de Ciudadanos tiene gente de primera línea, desde Jordi Cañas a Maite Pagaza, Soraya Rodríguez, Bauzá o Javier Nart. Vamos a aportar, sobre todo, mucho trabajo y mucho liderazgo, así como un compromiso con España y con todos los españoles. Pero, sobre todo, vamos a aportar reformismo. Creo que, como le dije antes, Europa necesita reformas y nosotros vamos a liderarlas”.

-¿Cuáles son esas reformas que necesita Europa?

“Estamos ante un escenario con riesgos importantes, no solo políticos, sino también económicos, en Europa, con Italia y el brexit. Y en el mundo, con la guerra comercial Estados Unidos-China. Por eso necesitamos reformas como la de la política migratoria o las políticas del euro, con una buena política fiscal y bancaria. Necesitamos hacer una reforma de la euroorden para que gente como Puigdemont no pueda utilizar triquiñuelas para evitar la acción de la Justicia, y también reformas en lo vinculado al cambio climático y el medio ambiente”.

-Para Ciudadanos, ¿qué se juega Canarias en Europa con un brexit a la vuelta de la esquina?

“Pues se juega mucho. Europa es extremadamente importante para Canarias, porque necesita y tiene un reglamento especial que hay que defender y proteger. Y por eso las Islas tienen que estar representadas por diputados que defiendan la solidaridad. Canarias es una región que depende de la solidaridad y de que todos seamos conscientes de que se trata de una región que está alejada y, por ello, hay que darle unas condiciones especiales. El PNV, con el que CC acude a estas elecciones, es el partido más insolidario de España y el que menos cree en las singularidades de Canarias. Le digo a todos los canarios que el PNV va a Europa a decir que España es una república bananera y que lo que importa es el País Vasco. Sinceramente, no me creo en absoluto que el PNV vaya a defender los intereses canarios. Es surrealista pensar que el Partido Nacionalista Vasco vaya a defender los interés de Canarias porque en sus siglas lleva implícito que la nación vasca es superior. No tienen ningún interés en preocuparse por otra región. Por eso le insisto: me parece surrealista que alguien en Canarias piense que el PNV los va a defender”.