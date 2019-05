Manuel Domínguez: “Celebro que el PSOE quiera liderar un pacto por el cambio con el PP”

Tiene sobre sus hombros muchas responsabilidades en este tiempo de negociaciones tras la cita con las urnas del pasado domingo. Reconoce que, si bien no se conforman, los resultados no han sido malos para el Partido Popular en Canarias, más si se tiene en cuenta que las previsiones no eran las mejores para dicha formación política. Tras el guante lanzado ayer en DIARIO DE AVISOS por el secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torrres, ahora es Manuel Domínguez (Caracas, 1974) quien reconoce que están por la regeneración política en el Archipiélago.

-¿Cómo valora los resultados de su partido en las elecciones del pasado domingo?

“Tratándose del PP, una formación con vocación de gobernar, podían haber sido mejores y, desde luego, no nos conformamos, pero es verdad que no han sido del todo malos y se podría decir que hemos cubierto el expediente. Eso sí, no nos conformamos en absoluto, y trabajaremos para que, en el futuro, sean mucho mejores”.

-Aunque podían haber sido mejores, ¿no se han quedado en una situación adecuada para dotar de estabilidad a numerosas instituciones de las Islas?

“Es verdad que estamos ahora en una posición clave para, como dice, dar estabilidad a las instituciones, pero también para que nuestras políticas se dejen sentir en las mismas, y eso, sin duda, será bueno para los canarios”.

-En la edición de ayer de DIARIO DE AVISOS, el socialista Ángel Víctor Torres abría la puerta a un pacto por el cambio y se preguntaba si el PP estaría dispuesto a sumarse. ¿Lo está?

“Por supuesto. Leí la entrevista en su periódico, y lo primero que quisiera decir es que celebro que el PSOE haya cambiado en este sentido. Como sabe, en dos ocasiones anteriores intentó el PP un pacto con el PSOE en las Islas, y yo mismo lo propuse en 2015 para varios ayuntamientos tinerfeños, pero ellos no quisieron. Dicho lo cual, insisto en celebrar que el PSOE quiera liderar un pacto por el cambio y la regeneración política en Canarias en el que se nos incluya a nosotros”.

-¿Por qué sí ven factible en el PP ese pacto por el cambio en Canarias?

“Porque el PP está por la labor de cambiar muchas cosas que en Canarias no funcionan, como son las carreteras, la sanidad o la dependencia, por citar tres ejemplos. Nosotros nos comprometimos con nuestros votantes a tratar de cambiar este tipo de cosas, y eso es lo que queremos hacer”.

-¿Estaría dispuesto el PP en Canarias a que ese pacto por el cambio incluya a otras fuerzas políticas, además de PP y PSOE?

“A ver. Hay que tener muy claro que nosotros no vamos a estar en un Gobierno donde figure Podemos. No sería congruente con nuestros postulados. De resto, estamos dispuestos a buscar acuerdos programáticos con todos los partidos en beneficio de nuestra tierra”.

-¿Me confirma que el PP de Canarias cuenta con plena autonomía para negociar un acuerdo de gobierno como este pacto por el cambio del que hablamos?

“No me corresponde a mí responder a esta pregunta, pero tengo que reconocer que nuestro presidente regional, Asier Antona, me ha transmitido que así es. Tenemos plena autonomía, como me dice, sin que eso implique que no se hable constantemente con los compañeros a nivel nacional. Hay que ser coherentes”.

-¿Puede ese pacto por el cambio en Canarias extenderse a otras instituciones?

“Los pactos en cascada son un error. Es precisamente el error que cometieron CC y PSOE al inicio de la anterior legislatura, y sabemos todos cómo terminaron. Por supuesto, si coinciden los intereses del partido, estamos abiertos a que un acuerdo a nivel regional pueda repetirse en instituciones como, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife o el de La Palma”.

-Aunque los contactos formales empiezan el próximo lunes, ¿ha hablado ya con otros partidos?

“(Sonríe) Con todos”.