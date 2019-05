Patricia Hernández: “Repartir votos de CC con comida a los más necesitados es de lo más repugnante que he visto nunca”

Tiene ante sí un doble reto que nadie, hasta ahora, ha logrado. Si finalmente es alcaldesa, será la primera mujer en la historia de Santa Cruz de Tenerife que ostente el bastón de mando. Pero, además, se trata de la única capital de provincia que jamás tuvo al frente de su equipo de gobierno a un socialista. A pesar de semejante envite, secunda al candidato de su partido a la Presidencia regional, Ángel Víctor Torres, en la lista autonómica. Porque este domingo, Patricia Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1980) hace doblete como candidata en una cita con las urnas que, está claro, puede cambiar la historia chicharrera.

-¿Cómo vive la última semana de una campaña que, se celebra inmediatamente tras unas elecciones generales?

“Llevamos ya tiempo recorriendo los barrios, presentando las propuestas a los vecinos y diseñando nuestro proyecto de ciudad junto con los chicharreros y chicharreras. La verdad es que estamos muy contentos en ese sentido. Percibimos en la calle que la situación de hartazgo ha llegado a su límite, y en los últimos meses hemos generado un hilo de ilusión de que al fin llega el final de Coalición Canaria en el poder. Personalmente, me siento con fuerzas, y si me echan un par de meses más de campaña, yo sigo (Sonríe abiertamente)”.

-¿Cómo valora que en la presentación de su candidatura estuviera la vicepresidenta, Carmen Calvo, y ahora haya contado, en plena campaña, con el presidente, Pedro Sánchez?

“No se olvide que no solo vino Sánchez a Ofra, sino que abrimos la campaña en Juan XXIII con el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ciertamente, no me puedo quejar. Hemos recibido el apoyo de todo el partido porque nos tomamos muy en serio la situación de Santa Cruz de Tenerife. Y este compromiso del partido, estoy convencida, se va a demostrar otra vez cuando Ángel Víctor sea presidente del Gobierno de Canarias y Pedro Martín del Cabildo de Tenerife. Acabaremos con la apatía con que se ha tratado a esta ciudad”.

-¿No tiene que ver el adiós a las divisiones internas, que parecían crónicas, con este renacimiento del PSOE en la capital provincial?

“Sí. Me presenté a la Secretaría general del partido en Santa Cruz hace algunos años, y lo cierto es que entonces no tenía muchas aspiraciones institucionales, pero sí un interés claro en devolver la paz interna a la agrupación. Éramos cuatro candidatos, y ganamos con menos del 30% de apoyo. Hasta entonces, el PSOE santacrucero solo era noticia por sus líos internos. Ha pasado el tiempo, y la última vez que me presenté a la reelección obtuvimos más del 90% del respaldo. Ahora, el PSOE de Santa Cruz es noticia por sus propuestas, porque trabaja para la gente y por su capacidad de trabajo. Hemos sacado al PSOE a los barrios de Santa Cruz. Ahora se habla de nuestra campaña, de nuestras propuestas, no de nuestros líos internos. Justo lo que quiero conseguir también en el Ayuntamiento”.

-Hablando de propuestas, ha recuperado una que no es novedosa, pero que sí parecía arrinconada. ¿Por qué hacen falta ascensores y/o escaleras mecánicas en la capital tinerfeña?

“Porque tenemos gente secuestrada en nuestros edificios, en sus hogares. Miles de chicharreros y chicharreras que no pueden salir de casa, que les supone una tortura algo como sacar la basura. O que no pueden salir de su comunidad porque no hay rampas. Y muchos más que no pueden caminar por sus calles, ya sea por dificultades de movilidad propia o porque van con un carrito de bebé. Santa Cruz, actualmente, es una ciudad hostil para los peatones, para darse un paseo. Nosotros entendemos que la movilidad es fundamental, y nos estamos tomando muy en serio que en nuestra ciudad se pueda disfrutar de espacios de calidad. Es verdad que, como usted dice, algunas de nuestras propuestas no son nuevas, como la de los ascensores para barrios como La Salud, Somosierra o tantos sitios, pero nosotros no solo los proponemos, sino que estamos seguros de que se pueden instalar, como ahora mismo hacen en un barrio de Santa Cruz de La Palma de gran pendiente, como hay tantos aquí también”.

-¿Qué le pareció la exclusiva de DIARIO DE AVISOS donde se desvela el reparto de propaganda electoral de CC en un reparto de alimentos a los vecinos más necesitados?

“Me parece de lo más repugnante que he visto nunca. Un miembro de la lista de CC por Santa Cruz y un asesor del alcalde repartiendo a la vez comida del Banco de Alimentos y papeletas para votar a Coalición Canaria. No hay nada que me produzca más repulsión y asco que se aprovechen de la vulnerabilidad de la gente para repartir votos. Es repugnante, porque encima fue con fondos públicos, con dinero de los impuestos. Es la prueba palpable de que se han superado todos los límites y están muy desesperados porque saben que toca su fin en el poder”.

-Meses antes de comenzar la campaña, el tema estrella en Santa Cruz era la recuperación de los terrenos de la Refinería, pero ahora dice el alcalde, José Manuel Bermúdez, que la época de los grandes proyectos ha terminado. ¿Qué ha cambiado?

“Habla de grandes proyectos, pero lo cierto es que no ha llevado a cabo ninguno. Solo ha vendido humo. Lleva ocho años de alcalde, aunque ahora parezca que es un aspirante, y no ha concretado ningún proyecto para Santa Cruz. Ni grande, ni pequeño. Pero sí que llama la atención oírle decir que no es tiempo de grandes proyectos, que insisto nunca llegaron, mientras los barrios y las instalaciones ya hechas siguen abandonados. ¿Qué ha cambiado? Supongo que está viendo que nuestras propuestas están calando entre los ciudadanos, e intenta agarrarse a este carro. Yo pregunto a los vecinos qué ha hecho este alcalde en estos ocho años por ellos, por sus calles, sus viviendas, sus canchas, sus plazas… Y estoy convencida de que su respuesta es que no ha hecho nada. Por eso intenta parecer el aspirante, y vuelve a proponer lo que ya propuso y no ha hecho. ¡Podría reciclar su programa electoral, porque son las mismas promesas!. Eso sí, lo que más le molesta a la gente es enterarse de que al Ayuntamiento le han sobrado 90 millones de euros solo en el presupuesto de 2018, donde solo se invirtió el 24% de lo presupuestado”.

-Si no es el dinero, ¿por qué?

“Por falta de equipo, de proyecto y de liderazgo. Porque los problemas de Santa Cruz son muy evidentes desde que salimos de la puerta de nuestra casa. Nosotros los tenemos detectados, como tenemos proyectos, capacidad y liderazgo para poner las soluciones”.

-Santa Cruz nunca ha tenido ni un alcalde del PSOE ni una alcaldesa, pero usted tiene posibilidades reales. ¿Me permite preguntarle qué desayuna?

“(Ríe abiertamente). Vamos a ver, desayuno poco, la verdad (nuevas carcajadas)”.

-Como mujer tiene en su contra los consabidos techos de cristal, y, además, hasta hace poco los concejales de Santa Cruz de Tenerife eran casi todos de partidos de derechas…

“Vamos a hacer historia en Santa Cruz de Tenerife, y la gente tiene ganas de hacer historia en Santa Cruz de Tenerife. De que tengamos un alcalde socialista porque llevamos 40 años con los mismos, y en CC están cansados y se les nota, es evidente. Se piensan que esto es suyo, y han abandonado sus señas de identidad. Estoy harta de que me digan en los barrios que van a bajar a Santa Cruz, que no se sientan parte de Santa Cruz o que llamen Santa Cruz a solo el centro de la ciudad. Hemos conseguido que cale la idea de que, si no se sienten como parte de Santa Cruz, no es porque lo sean, que lo son, sino por el abandono al que le han sometido. No son ciudadanos de segunda Pagan sus impuestos como los paga cualquier otro. Insisto, haremos historia, pero no solo porque habrá una alcaldesa socialista, sino porque acabaremos con esa frase, que se oye en La Gallega o en Taganana o en Cruz del Señor, de que voy a bajar a Santa Cruz. ¡Ni en Los Gladiolos se sienten como parte de Santa Cruz! Esa es la historia que vamos a escribir después de este domingo”.

-¿Por qué es bueno para Santa Cruz que su alcaldesa sea diputada, y en qué se beneficia el Parlamento de contar con la alcaldesa de una capital?

“Me presento en las dos candidaturas porque me lo propuso nuestro secretario general, Ángel Víctor Torres. Y he aceptado porque Santa Cruz no solo tiene falta de infraestructuras, de equipamiento, y de zonas de calidad en sus plazas, porque hay hasta pulgas en los recintos infantiles. No solo está sucia, que ha pasado de ser una de las más limpias a una de las más sucias en pocos años. Sino que también tiene falta de pediatras, de que no haya que esperar tanto para ser operado o para que se reconozca, sobre todo a las chicharreras, la gran mayoría, que están cuidando a sus mayores o a los de su pareja, que pueden acogerse a la ley de Dependencia. Y así tantas cosas, para defender una sanidad de calidad, unas políticas sociales a la altura, un empleo que dé para vivir… Por todo esto acepté también ir al Parlamento, porque allí es donde están las competencias y se puede arreglar. Como alcaldesa, levantaré la voz cuando haga falta, no como el actual, que solo se le oyó quejarse ante una administración superior cuando recibió una felicitación de Navidad del ministro Ábalos”.

-Torres ha dicho que no le cabe en la cabeza pactar con CC. Su compañero lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, que no pactará con imputados. ¿Y usted?

“(Sonríe). Creo haber sido la más clara. Hay dos opciones: seguir como estamos, a la cola de escuelas infantiles, que tenemos en Santa Cruz menos que Guía de Isora y las mismas que La Matanza; o sin construir viviendas públicas en 20 años con los precios disparados. Si quieren seguir así, voten a Bermúdez. Pero si quieren revitalizar los espacios públicos, con más empleo y de calidad, solo hay una opción: Que yo sea alcaldesa. Por si había alguna duda, le digo a los chicharreros y chicharreras que ni uno solo de los votos a Patricia Hernández o para el PSOE hará alcalde a Bermúdez. Nosotros somos los únicos que garantizamos el cambio en Santa Cruz”.

-¿Por qué no quiere debatir Bermúdez con usted?

“Es una anomalía democrática que Bermúdez no quiera debatir. Ni cara a cara, ni a cuatro bandas, ni a cinco. Es evidente que tiene miedo de que lo pongan cara a cara con su desidia”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1980

Lugar: S/C Tenerife

Vive en: S/C Tenerife

Familia: Casada, un hijo

Ocio: Lectura, música

Partido: PSOE

Trayectoria

Tras destacar como activista estudiantil, fue senadora y diputada nacional, para posteriormente ser la más votada al Parlamento de Canarias en las elecciones de 2015. Fue vicepresidenta y consejera del Gobierno de Canarias mientras duró el pacto de los socialistas con Coalición Canaria.

Objetivos

Siendo como es la secretario local del PSOE en la capital tinerfeña, aspira ahora a un reto histórico: convertirse en la primera alcaldesa en la historia de Santa Cruz de Tenerife, precisamente la única capital que aún no ha tenido a un socialista con el bastón de mando municipal. Por si fuera poco, es la escudera del líder actual del socialismo canario, Ángel Víctor Torres, en la candidatura al Parlamento Autonómico por la novedosa lista regional.