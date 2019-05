Sergio Matos: “Acepté presentarme al Senado porque este no es momento para dar ni un paso atrás”

El nuevo senador electo de La Palma, llegado a la política municipal 18 años atrás, se muestra convencido de la posibilidad de su representación en la cámara alta para, con una mayoría de escaños de su partido, avanzar en proyectos pendientes que han permanecido durante años paralizados, objetivo que está seguro de conseguir en virtud de una actitud constructiva y de voluntad de trabajo diario. Rechaza las críticas de quienes le afean su candidatura sorpresa al Senado tras anunciar su retirada de la vida política meses antes para tomarse un descanso tras seis años y medio como alcalde, primero en pacto con el PP, y en esta última legislatura con CC, cuando el PSOE logró, por primera vez en democracia, ganar la hegemonía del poder municipal en las elecciones de 2015.

– Su combate electoral en el recuento de votos, frente a uno de los alcaldes con mayor número de seguidores y popularidad en redes sociales, Borja Pérez, fue bastante reñido…

“Esta ha sido un campaña que se puede calificar de histórica, con un recuento de votos que nos mantuvo expectantes hasta el final y que finalmente evidenció que lograba el escaño por 262 votos. Pero lo importante de este proceso, porque los políticos estamos obligados a hacer pedagogía desde el papel que nos toca jugar y de cara a la sociedad, es que ha sido una campaña muy limpia. Siento un enorme respeto por los candidatos que concurrieron a estas elecciones para intentar hacerse con el escaño de La Palma en el Senado, y aunque he de confesar que yo era optimista con respecto a la victoria por el trabajo hecho, por la capacidad que se ha demostrado y por la entrega de compañeros y compañeras de mi partido que lo han dado todo para llevar el conocimiento de nuestro programa y de nuestro trabajo a cada uno de los rincónes de la Isla, la pugna por el escaño fue muy reñida. Más allá de eso, no tengo más que agradecimiento para los ciudadanos, no solo por los votos, sino en general por la alta participación de los electores palmeros”.

– Anselmo Pestana, secretario general de su partido en la Isla, se habían marcado el reto de recuperar el escaño en el Senado, que él mismo ganó en 2008 pero que llevaba en manos del PP durante tres legislaturas.

“Soy el tercer senador del Partido Socialista a lo largo de su historia, con tres triunfos de Manuel Marcos Pérez y luego de Anselmo Pestana. Los tres senador socialistas provenimos del municipalismo, con una base política que permite tener los pies en la tierra. Este es un resultado magnifico que permite que el partido recupere el Senado desde una posición de fortaleza para defender proyectos que están sobre la mesa desde hace años y que hay que sacar adelante. Esa es ahora mi tarea, priorizar la defensa de proyectos del sector primario y del sector turístico de La Palma, que deben ser los motores de la economía palmera junto con otros proyectos tecnológicos y desde una isla en una región ultraperiférica, que necesita interlocución directa con las instituciones, también con las europeas, y desde una isla no capitalina. Quiero ser un senador de la Isla de La Palma y no por la isla de La Palma en un recorrido en el que además contamos con una mayoría de senadores socialistas en la cámara alta, lo que es importante a la hora de conseguir las metas, los apoyos y la interlocución con las distintas administraciones”.

– Para usted la política municipal ha sido dura. Ha llegado a ser muy crítico pidiendo civismo a los ciudadanos en temas como la gestión de los residuos o con el grado de incumplimiento en el pago de tributos…

“El ser ciudadano, con lo que eso conlleva en derechos, no puede eximir de las obligaciones. Tenemos ciudadanos responsables. Los ciudadanos no pueden emitir constantemente quejas por la gestión mientras tienen comportamientos que no son cívicos en materias sensibles en la ciudad, o cuando no son responsables de las molestias que pueden generar sus mascostas sino cumplen las normas como propietarios. Santa Cruz de La Palma se ha concienciado poco a poco. La ciudad no es la misma que encontré en el 2011 en muchas cosas, entre otras en lo que se refiere a la deuda del Ayuntamiento. El consistorio debía en torno a los 16 millones de euros entre bancos, otra deuda con Canaragua y con los proveedores. Ahora estamos en 3 millones de euros de deuda, liquidando lo que se tenía que pagar a Canaragua, mientras se han sentado las bases para que Santa Cruz de La Palma tenga mayor capacidad de inversión en los próximos años, de realizar proyectos y de generar ilusión. Es un magnifico síntoma que estén llegando inversores a Santa Cruz de La Palma para comprar y rehabilitar, reconvirtiendo antiguas casas solariegas en hoteles con encanto, e incluso familias propietarias que ahora tienen interés en este tipo de inversión después de una década. Santa Cruz de La Palma está en un camino de progreso cimentada además por la cada vez mayor importancia de la cultura y las fiestas, con citas como los Carnavales y Los Indianos, la Semana Santa, desde luego la Bajada de la Virgen, el Festival de Música de La Palma, la recuperación del Festivalito y la potenciación del Día del Corsario”.

– Pero hay problemas cronificados como la falta de aparcamiento.

“El problema de los aparcamientos en el municipio ha estado condicionado por la propia orografía de la ciudad pero al que estamos dando respuesta con el plan de movilidad en plena actividad, con las reuniónes sectoriales, con vecinos, asociaciones y colectivos, y como un instrumento clave para el futuro del próximo quinquenio para Santa Cruz de La Palma. Desde el Ayuntamiento tenemos que seguir insistiendo para llevar a cabo el cerramiento del Barranco de Las Nieves, para firmar un convenio a tres bandas con las antiguas instalaciones de la Chatarra para crear plazas de aparcamientos rotatorias, el aprovechamiento del espacio que dejará la demolición de la antigua casa de los maestros, lo que se acometerá a partir de julio. La ciudad está en un camino de crecimiento con su plan de accesibilidad, las zonas comerciales abiertas, consolidando aún más este municipio como lo que es: una ciudad señorial, con un casco histórico muy importante, con una infraestructura turística como el Hotel Marítimo, y otros proyectos que, aún en manos del Cabildo, tenemos que reclamar, como la estación de guaguas y el crecimiento en la llegada de cruceristas al puerto capitalino. Santa Cruz de La Palma está una buena disposición, con las bases asentadas para el crecimiento del futuro de la ciudad, saneando la economía municipal y en un reconocimiento no suficiente pero sí como un comienzo, recibiendo por primera vez en la historia fondos por la capitalidad, un primer paso en este mandato tras reivindicar al Gobierno canario que las islas no capitalinas tienen sus necesidades”.

– Y pese a todo los vecinos en La Alameda sufren enormes molestias y se cierne sobre comerciantes y ciudadanos la preocupación por el retraso en las obras de la Avenida Marítima.

“La empresa no ha cumplido los plazos en el caso de La Alameda. Esta es una obra que no depende del Ayuntamiento sino del Cabildo, pero nos toca dar la cara. Desde el Ayuntamiento hemos insistido en que estas obras no pueden seguir con calles abiertas en las que no se trabaja, y así se lo hemos trasladado a la empresa, que decidió contratar a más gente a partir de una petición que le hice yo mismo a la empresa. Los vecinos tienen sus razones y la obra ha tenido complicaciones, con edificios completos que no estaban conectados al saneamiento cables de alta tensión que estaban donde no debían estar. Las disculpas a los vecinos no pueden mitigar las molestias que han sufrido los vecinos. Han tenido que soportar ratas y malos olores y las disculpas, aún pidiéndolas, no dan la solución cuando ya está todo hecho. Se le exige a la empresa que vaya marcando plazos para terminar y por otro lado la prioridad del proyecto de la Avenida Marítima, y que nos obliga a buscar alternativas de aparcamiento en la zona norte de la ciudad.

– Usted había anunciado que se iría, que necesitaba descansar y regresar a su profesión y pese a todo sorprendió con la candidatura al Senado.

“Cambié de opinión y es legítimo. Yo quería dejar de forma temporal la política activa, necesitaba tomar un descanso y ponerme luego a disposición del partido para volver. Cuando el partido me pidió que fuera el candidato tuve claro que no iba a ser un candidato por duplicado, hiendo al Senado y un mes después a la alcaldía. Me costó tomar la decisión, lo pensé hasta el último momento, pero entendí que es algo que debía hacer, me presenté al Senado porque este no es el momento para dar un paso atrás, no ahora, cuando hay que potenciar el compromiso público con los valores democráticos y en un escenario que estaba tan enrarecido, no en nuestra isla, pero sí en España. Y todo suma, había que estar”.