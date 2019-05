Torres reprocha a CC que haya dado la espalda al bienestar social

La precampaña para los comicios al Parlamento de Canarias del 26 de mayo está resultando ser un careo entre el actual presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo (CC), y el aspirante del PSOE, Ángel Víctor Torres. Con el viento de las encuestas a favor y espoleado por el triunfo en las generales del 28 de abril, el líder regional de los socialistas no deja pasar una a su principal adversario. Ayer denunció que Clavijo y su consejera de Hacienda, Rosa Dávila, “han dado la espalda al bienestar social al esperar tres años y once meses para acordarse de los canarios y canarias”, en referencia a la reciente decisión del Ejecutivo de CC de “invertir un superávit del que ha dispuesto pero que no había querido tocar”. El PSOE apoya la medida, pero censura su uso electoralista. “Es otro ejemplo de por qué Coalición Canaria no merece estar”, profirió Torres en la presentación de la candidatura al Cabildo de Gran Canaria, que encabeza Luis Ibarra. Al respecto, criticó que CC haya anunciado “a bombo y platillo” que destinarán “partidas millonarias” a servicios esenciales “cuando quedan cuatro semanas” para la cita autonómica con las urnas. “Nos preguntamos qué han hecho en tres años y once meses, y la respuesta solo es dar la espalda al bienestar con la negativa de Hacienda a invertirlo. En toda esta legislatura no han querido solventar el copago farmacéutico, no han aliviado las listas de espera, no han trabajado para conseguir las 18 horas lectivas… Ahora se acuerda de la gente porque hay unas elecciones a la vista”.

El dirigente del PSOE contrastó esta “forma de hacer política” con la gestión de Pedro Sánchez: “Desde el primer día, fijó una agenda social que ha sido absolutamente apoyada por los españoles y los canarios con sus votos, y eso es lo que hace falta en nuestra tierra”.

Durante un acto con las candidaturas de la alianza Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria a los 21 municipios de Isla, Fernando Clavijo alertó a los asistentes de que “el PSOE quiere quitar el futuro” a sus hijos, en referencia a los “incumplimientos” del Estatuto de Autonomía y del REF: “Nos hemos quedado solos. Nueva Canarias se vendió por un sillón al PSOE. Por eso, somos conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos como partido”.

Ana Oramas, diputada electa en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, anunció la “verdadera” batalla: “Necesitamos un Gobierno de Canarias fuerte que no se doblegue ante su partido, ante Madrid, y unas instituciones en los ayuntamientos y en los cabildos fuertes que sumen para sacar a esta tierra adelante, y desde luego el voto útil es el voto de Coalición Canaria y no el voto tonto de los socialistas, que esos son otros. Nosotros vamos a ir ahora con fuerza a Madrid”.