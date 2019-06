Alarcó (PP): “El Gobierno de CC se quiere cargar el Hospital Universitario de Canarias”

El mejor admirador de Antonio Alarcó Hernández (Santa Cruz, 1952) es, seguramente, él mismo. Pero su currículo impresiona. Senador, dos veces catedrático (patología quirúrgica y telemedicina) y tres veces doctor (en medicina, en periodismo y en sociología, con las tres tesis publicadas). Tiene cinco másters y 41 años de docencia a sus espaldas. Treinta y cinco mil enfermos intervenidos, 115 trasplantes pancreáticos realizados con éxito. Vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos. Es jefe quirúrgico regional de trasplantes pancreáticos y fue el primer médico que practicó una laparoscopia (cirugía de invasión mínima) en Canarias, en 1991, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), después de que en 1990 se realizara la primera en España, concretamente en Barcelona. Se considera discípulo directo del doctor Hans Sollinger, número uno del mundo en trasplantes pancreáticos, amigo de Alarcó y que viene a Tenerife para subir al Teide en bicicleta, aún a su edad. El profesor Alarcó está casado con una médico y tienen tres hijos (dos niñas) y el varón es médico, como su padre, cirujano plástico. Va a ser pronto abuelo. Estamos en Los Limoneros, con el doctor José María Casañas, exjefe de Urgencias del HUC, como testigo. Casañas y Alarcó son uña y carne y compañeros de partido (PP).

-Antes se decía aquello de “grandes incisiones, grandes cirujanos”. ¡Cómo nos ha cambiado la vida!

“Es verdad, ahora estamos en eso de “pequeñas incisiones, grandes cirujanos”.

-¿Cómo es que después de haber triunfado en tu profesión te metes a político? Y, además, ganas siempre.

“La política la forman un conjunto de sentimientos y de referencias, que me parecen mucho más importantes que la ideología. Cuando se dañan los sentimientos y se pierden las referencias es muy difícil recuperarlos”.

-¿Y en cuanto a ganar siempre la carrera al Senado?

“Bueno, he ganado desde hace años mi escaño en el Senado por Tenerife. Esta vez, incluso, saqué más votos que mi propio partido. Debe ser que la gente me quiere”.

-¿Y qué te motiva? Ganar dinero, no, porque tú pierdes dinero con la política.

“Mucho, pero el dinero no lo es todo en la vida. No hay oficio más noble que el de dedicarse a los demás, sin esperar nada a cambio. Me produce muchas satisfacciones saber que cumplo con mi deber, tanto en el ejercicio de la medicina como en el de la política”.

-¿Te consideras un demócrata de la cabeza a los pies, militando en el PP?

“La democracia es principalmente un estado de opinión pública. Y la prensa tiene un gran papel que desempeñar en ella. No consideremos a la prensa como la enemiga a batir, sino a los periodistas como personas con quienes compartir los destinos del país y de sus ciudadanos, piensen lo que piensen”.

-Un video tuyo subido a un caballito de feria tuvo un millón de entradas en la red, en pocos días.

“Sí, ya lo sé. Yo lo hice como homenaje a los niños, que son nuestro futuro. Y parece que gustó, menos a mi familia, que opina que subirme a ese caballito no fue serio”.

-Bueno, las municipales y autonómicas han dado un respiro al PP, tras la catástrofe de las legislativas.

“El PP es un gran partido. Lo que ocurre es que algunos cargos no están a la altura. La militancia tiene mucha categoría, lo mismo que sus simpatizantes. Volveremos a estar donde nos corresponde”.

-Y forma parte de las tres derechas españolas: PP, Cs. y Vox.

“En España se produce un exceso de toxicidad política y eso riñe con la construcción sincera y desinteresada del país. Sí que nos han hecho daño las tres derechas, cuatro en Canarias si contamos a CC. Qué se le va a hacer. Nosotros nos movemos en el espacio que hemos tenido siempre: el centroderecha, pero hay que ganárselo cada día”.

-Si tuvieras que elegir entre la medicina y la política, ¿qué harías?

“Mira, yo hago política como opero, seriamente. No elijo. Puede que a veces lo haga incluso regular, pero jamás de forma negligente. La coherencia entre la vida personal, profesional y política creo que es un valor que las personas premian y que luego lo reflejan en votos. Y estoy muy contento con eso”.

-Tú tienes una buena cartera de votos, no puedes negarlo.

“Sí, pero no te olvides que eso no es todo, porque un tonto con votos no pasa al estadio de la inteligencia, sino que sencillamente se convierte en un político legítimo. Mucho cuidado. Aquí hay que venir aportando valor añadido. El que no lo tenga, que se quede en casa”.

-¿Es verdad que hiciste la campaña de las últimas generales con 2.500 euros de tu bolsillo?

“Sí, bueno, quizá con algunos euros más, pero sí de mi bolsillo. El partido no puso un euro. Entre otras cosas porque no tiene”.

-¿Por qué la Consejería de Sanidad se quiere cargar el Hospital Universitario de Canarias?

“A lo mejor por eso, porque se llama Hospital Universitario de Canarias. Mira, le han dado los trasplantes cardíacos al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas cuando nosotros tenemos ocho cirujanos cardíacos de gran experiencia y lo solicitamos mucho antes, hace años. No hay altos cargos de Tenerife en la Consejería de Sanidad, no se ha cumplido ni el 12% del convenio de integración del HUC en el Servicio Canario de Salud. Y el Hospital de La Candelaria ofrece a los médicos mejores contratos que el HUC. No hay derecho, porque se nos irán los mejores”.

-¿Quiénes son los responsables del desaguisado, Conrado Rodríguez, director del SCS; Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias?

“Lo estás diciendo tú. Pero responsables tiene que haber. Yo creo que si quieres averiguarlo debes seguir buscando en esa dirección. A lo mejor es que alguien está jugando a tirar para Las Palmas”.

-O a lo mejor es porque ustedes en el HUC tienen un director médico chillón, al que casi nadie soporta.

“Eso también lo estás diciendo tú”.

-Tú has sido “jefe” y concejal del PP en La laguna. ¿Quién va a gobernar en Aguere?

“No sé, quizá resulte que la solución se llame Santiago Pérez”.

-Con el que tú te llevas muy bien, a pesar de las ideologías”.

“Es que Santiago es una persona decente y ha defendido al HUC siempre. A él le debemos hasta el nombre. Y el Ayuntamiento de La Laguna, por unanimidad, en su pleno, reclamó por dos veces justicia para este hospital, al que Tenerife debe tanto”.

-¿Te ves presidente del PP en Canarias? Si el partido se rigiera por resultados electorales y por votos tendrías que serlo.

“Yo no estoy en esa guerra. El PP y yo tenemos un matrimonio leal y duradero, nada más”.

-¿Cómo ves el pacto regional?

“Pues tampoco estoy negociándolo yo. Pregunta a quienes lo están haciendo, pero me da que el abanico es amplio y que puede haber alguna sorpresa”.

-¿En qué sentido?

“Busca y encontrarás”.

-¿Estás desilusionado con algunos compañeros de partido?

“Claro que sí, pero eso pasa en todos lados. Mira, si no pueden contigo en las urnas, algunos te invitan a cenar para decirte que siempre te han querido mucho. Pero eso es hablar con la boca chica. Y es que quien no tenga algún enemigo (y también pasa en cualquier profesión) nunca sabrá que tiene amigos”.

-Coño, buena frase. ¿Es tuya?

“Sí”.

-¿Quién manda en el país, los políticos, los jueces y fiscales?

“Cada uno desempeña su papel. Mezclar los tiempos y las funciones es malo. Es preciso respetar la separación de poderes, de la que habló Montesquieu. Incluso el poder de la prensa, que llaman el cuarto, y que se escapó a su análisis”.

-¿Qué opinas de Asier Antona?

“Que es el presidente de mi partido en Canarias”.

-¿Y de Pablo Casado?

“Que será capaz de llevar al PP por la senda correcta, aunque deberá tener a su lado a gente que quiera al partido y, por supuesto, a España”.

-¿Y de Vox?

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que respetar si queremos ser respetados. Pero no sólo a Vox, sino a Podemos y a los demás partidos de todas las tendencias ideológicas Cada cual desempeña el poder que quiere desempeñar; estamos en una democracia”.

Tengo la sensación de que ya he preguntado bastante. Alarcó no se calla una respuesta. Es un hombre que no tiene miedo. Sólo diré que una vez, no hace mucho, me metieron en la UVI en una clínica privada y él llegó al hospital antes que mi familia. Mi entrevista no puede ser incisiva, como supondrán. Además, pequeñas incisiones, grandes cirujanos, como también queda dicho.