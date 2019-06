“Ayudaremos a echar a CC del poder en el Cabildo, pero sin entrar en un Gobierno del PSOE con Cs y PP”

Si ya era uno de los políticos tinerfeños con más poder en Madrid, el reciente nombramiento de Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) como secretario de Organización de Podemos lo ha convertido en una referencia ineludible a la hora de conocer cómo se conformarán las mayorías que gobernarán las instituciones en las que aún se negocia a tal fin.

-Lleva como secretario de Organización de Podemos medio mes. ¿Cómo lo lleva?

“Es un reto que, como dije el primer día, no es individual, sino colectivo, y no solo porque lo afrontemos varias personas, sino porque está involucrada, en realidad, toda la organización. Hay que tener en cuenta que este ciclo electoral ha demostrado que nos falta implantación territorial, y ese es el gran objetivo que nos marcamos. Tenemos que abrir la organización hacia afuera para estar en disposición, cuando llegue el próximo ciclo electoral, de dar la batalla mucho más allá”.

-¿Cómo ha quedado su partido tras ese ciclo electoral?

“Nos espera una etapa de mucho aprendizaje. Vamos a estar presentes en muchos gobiernos municipales, autonómicos y también, o así es nuestro deseo y el de millones de personas que nos votaron, en el Gobierno del Estado”.

-Pero, ¿qué supone políticamente para usted el cargo?

“Es un reto apasionante, pero tengo muy claro que mi objetivo prioritario es defender los intereses del pueblo canario y de su gente trabajadora como diputado en el Congreso, y después vendrán las tareas orgánicas de las que me hablaba”.

-¿Cómo se organiza en lo personal?

“Sobre todo, quitándole muchas horas a la vida personal, más de las que quisiera, y aprendiendo a trabajar más y mejor en equipo. Solo será un éxito si sabemos delegar y trabajar colectivamente, porque una sola persona, como decía al principio, no se puede cargar sobre sus espaldas el peso de una organización tan grande y tan compleja como es Podemos. O se hace colectivamente, o será insostenible”.

-¿Cómo van las negociaciones para conformar el nuevo Gobierno de España?

“Nosotros aprendimos algo durante los ocho meses en que ya gobernó Pedro Sánchez. Que podemos conseguir acuerdos sobre determinadas medidas, pero si no estamos en el Gobierno no tenemos ninguna garantía de que esas medidas se ejecuten. El acuerdo presupuestario que firmamos con el PSOE ilusionó a muchísima gente porque tenía muchísimas mejoras para la calidad de vida de millones de personas, como el control de los alquileres, subidas de pensiones, derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral… Al final, lo único que conseguimos en la práctica fue la subida del salario mínimo. Es verdad que con esa subida se benefició a cientos de miles de canarios, pero el resto de las medidas se quedaron en el tintero”.

-De ahí la insistencia de Podemos en estar en el Consejo de Ministros.

“Exactamente. Ahora tenemos muy claro que la única forma de garantizar la aprobación de medidas progresistas que mejoren la vida de la gente es estar en el Gobierno”.

-No parecen Sánchez ni la cúpula del PSOE estar por esa labor.

“Ningún partido consiguió mayoría absoluta el pasado 28 de abril, y a nosotros nos votaron casi cuatro millones de personas, y fuimos la segunda fuerza más votada en Canarias. Por lo tanto, creemos que debemos estar donde nos corresponde. No vamos a exigir más, pero tampoco menos. Tenemos que respetar a esos cuatro millones de votantes y al resto de la población del país que espera de nosotros que seamos una garantía de progreso”.

-Pero los socialistas, siento insistir, no piensan ceder ministerios a Podemos.

“En política, como en muchas facetas de la vida, la realidad se acaba imponiendo, y en este caso, cuando hablamos de realidad parlamentaria, hablamos de matemáticas y de resultado electoral. Si el PSOE tuviera una amplia mayoría, una mayoría absoluta, podrían elaborar tranquilamente un Gobierno monocolor con las medidas programáticas que ellos quisieran. Pero la realidad no es esa, la realidad es que consiguieron 123 diputados, que nosotros tenemos 42 diputados que son imprescindibles si Pedro Sánchez quiere que en este país se haga política de otra manera, una política progresista. Por lo tanto, y más allá de las declaraciones que se han hecho estos días, somos optimistas y no creemos que vayan a defraudar a los millones y millones de personas que votaron al PSOE, creyendo que serían capaces de articular un pacto progresista para mejorar salarios y derechos laborales, luchar por el medio ambiente, fortalecer los servicios públicos, garantizar e incrementar las pensiones y un largo etcétera. Si el PSOE quiere cumplir con sus compromisos electorales, no le queda otra que gobernar con nosotros. Las matemáticas son tozudas”.

-En caso contrario, ¿habrá nuevas elecciones generales?

“No contemplamos ese escenario, ni creo que nadie en este país lo contempla. Los resultados electorales están bien claros, y ellos tendrán que asumir algo que, en cualquier otro país de la Unión Europea, es lo más normal del mundo, como también está ocurriendo en muchas comunidades autónomas, incluida Canarias, como son los gobiernos de coalición, conformados por dos o más partidos. No estamos pidiendo nada fuera de lo común ni nada fuera de lo que esté pasando, dentro y fuera de España. Estamos convencidos de que, al final de este proceso negociador, el PSOE hará caso al resultado electoral y a la aritmética parlamentaria”.

-¿Cómo ve el nuevo acuerdo para gobernar Canarias?

“En Podemos, y para nosotros es prácticamente una cuestión relacionada con nuestra propia existencia como partido, estamos en plena consulta ciudadana para aprobar o no ese pacto. La gente puede participar hasta las cuatro de la tarde del lunes día 23 en participa.podemos.info. Yo ya voté, y lo hice en función del acuerdo programático que se aprobó, y que entiendo que permitirá que en Canarias se hagan las cosas de forma diferente y echar a Coalición Canaria de todas las instituciones. Creo que la corrupción y las políticas clientelares han tenido sus consecuencias, como son el paro, los bajos salarios y unos servicios públicos a la cola del Estado. Y, para que eso cambie, el primer paso era echarlos de los gobiernos y, cuando eso ocurra, nos vamos a encontrar un camino lleno de dificultades y contradicciones, no tengo ninguna duda, y lo intentaremos hacer lo mejor posible. En el caso de Canarias pasa como con el Estado, que con la aritmética parlamentaria, con el resultado electoral (que en nuestro caso es modesto), intentaremos empujar para que se hagan políticas sociales mucho más decentes desde el Gobierno de Canarias. Y, por supuesto, tener claro que la profundidad de los cambios que consiga este Gobierno dependerá del trabajo que lleve a cabo la sociedad canaria”.

-¿Me pone un ejemplo?

“Uno de nuestra tierra, la atención temprana. La lucha de muchas familias consiguió en la legislatura anterior que se aprobase una ley en el Parlamento de Canarias. Estoy convencido de que sin la lucha de todos esos padres y madres, esas familias, la ley no habría salido solo con el empuje de las fuerzas parlamentarias. Por lo tanto, lo que dé de sí el Pacto de las Flores dependerá también de nuestro trabajo desde dentro en el modesto espacio que ocupamos en función de los resultados, y también, repito, del empuje de la gente. De la gente organizada, de la sociedad canaria organizada”.

-¿Apoyará Podemos una moción de censura en el Cabildo de Tenerife?

“Estamos en la misma situación. Sacamos pecho de que tenemos una consulta ciudadana abierta que finalizará este lunes a las cuatro de la tarde, y en función de esa consulta actuará el partido. Ahora bien, creo que el sentir mayoritario de mucha gente es echar a Coalición Canaria del poder, si bien en este caso es diferente, dado que nosotros no participaríamos en un Gobierno que tiene que contar con el apoyo de Ciudadanos o del Partido Popular, pero sí creemos que es una medida de higiene democrática para una institución que lleva gobernando CC desde 1987 y, si hay posibilidad de que ellos salgan, de acabar con sus redes clientelares y con sus políticas que tanto sufrimiento han traído a nuestra tierra, que a nadie le quepa duda de que lo vamos a hacer, pero siempre la última palabra, como ya dije, la tienen las personas inscritas en Podemos, que están ahora mismo votando”.

-Invitado por el Foro Premium de la Fundación DIARIO DE AVISOS, le preguntamos a Mariano Rajoy por la famosa foto de ustedes dos, y nos dijo que para nada lo miraba con prejuicios, por mucho que lo pareciera. ¿Cómo lo ve?

“La verdad, me suena sincero. Nunca he percibido por su parte ningún tipo de prejuicio, lo que lamentablemente no puedo decir de otros políticos y periodistas de este país”.