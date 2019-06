Breña Baja reclama a Educación la concesión de un tercer grupo al CEIP Las Ledas

El alcalde del Ayuntamiento de Breña Baja, el popular Borja Pérez y reelegido con mayoría absoluta el pasado domingo, lamenta la intención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de reducir la plantilla con un maestro menos en el colegio de Las Ledas y de cara al próximo curso escolar.

“Nos parece una decisión inadecuada e injusta desde cualquier punto de vista. Con arreglo al ratio actual de alumnos por profesor, al CEIP Las Ledas le corresponden tres maestros, pero es que además no se sabe que pasará con nueve alumnos para el próximo curso que ahora mismo quedan en el limbo”. Son las palabra de Borja Pérez, quien apoyado por su concejal de Cultura, Ana Trujillo, explica que se trata de “una actuación incomprensible, pues está derivada de la mala gestión en el origen del problema; si ya por ratio corresponde ese grupo, no entendemos por qué no lo reconocen de forma oficial”.

Se da la circunstancia, explican en un comunicado oficial desde el Ayuntamiento de Breña Baja “de que la Consejería asignó al acabar el ejercicio 2017-2018 el tercer maestro de cara al presente curso, si bien no lo oficializó documentalmente, entre otros motivos, por falta de espacio. Durante este año, el Ayuntamiento de Breña Baja acometió con fondos propios la construcción de dos nuevas aulas para dar respuesta al aumento de matrículas y mejorar la condiciones de enseñanza en el centro en cuanto a comodidad y calidad”. Frente a esta decisión del consistorio y la apuesta por mejorar la condiciones del centro, la comunidad educativa se encuentra conque “no sólo no reconocen el grupo, sino que derivan a otros centros a las nuevas matrículas”.