Coalición Canaria ya no es decisiva para la investidura de Pedro Sánchez

Los letrados del Congreso abogan por mantener la mayoría absoluta de la Cámara en sus actuales términos al considerar que los cuatro diputados que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición parlamentaria y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.

De este modo, los dos escaños de Coalición Canaria (CC) dejan de ser decisivos para la investidura de Pedro Sánchez, que necesita los votos de ERC. De haber sido rebajada la mayoría requerida de 176 a 174, con la exclusión de los parlamentarios catalanes suspendidos, las diputadas Ana Oramas y Guadalupe González Taño si habrían gozado de importancia al sumar justamente la mayoría absoluta. Pero el criterio de los servicios jurídicos obliga a Sánchez a tener que contar con votos procedentes del separatismo catalán o, en su caso, pactar con uno de los grandes partidos una investidura más cómoda.

La pérdida de peso político de CC en Madrid aleja otra de las hipótesis que manejan los nacionalistas en Canarias, que era la de hacer condicionar su apoyo a Sánchez en el Congreso con concesiones para formar gobierno en la comunidad autónoma.

INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

La Mesa del Congreso recibió a última hora de ayer el informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva y siendo juzgados por el procés: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya. Su conclusión es que no debería moverse la mayoría absoluta de los 176 escaños actuales porque la suspensión de los cuatro diputados se refiere a sus derechos y deberes, pero “no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les priva del ejercicio, pero no de la titularidad del cargo”.

Además, el informe jurídico, recogido por Europa Press, resalta que debe diferenciarse la situación de suspensión en los derechos y deberes que afecta a estos cuatro diputados de casos anteriores en los que no se llegó a adquirir la condición plena de diputado y hubo una pérdida de dicha condición. La Mesa deberá hoy decidir si asume el criterio de los letrados.