Comprometido con el futuro de Tenerife, por José Antonio Valbuena

Ha llegado el momento de decir adiós a una importante etapa profesional y personal de mi vida en el Cabildo de Tenerife. Han sido doce años intensos de trabajo, primero como portavoz del Partido Socialista y luego como consejero y principal responsable de las áreas de Cooperación Municipal, Vivienda, Seguridad, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Una experiencia de la que he aprendido muchísimo y que, a buen seguro, me ayudará en la nueva etapa que este mismo mes voy a emprender en el Senado. A lo largo de este periodo he trabajado con la única intención de velar por los intereses de la ciudadanía tinerfeña. Los grandes logros que se han conseguido en estos últimos años solo han sido posibles gracias a los grandes profesionales que hay detrás del Área. Responsables de servicio, técnicos, agentes, personal administrativo, voluntarios y numerosos profesionales implicados en cuerpo y alma para conseguir una isla mejor desde la prevención, la conservación y el mantenimiento.

Centrándome en esta última legislatura, sabíamos desde el inicio que no iba a ser tarea fácil velar por los entornos naturales de la isla desde áreas tan sensibles como Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad. Por ese motivo, nos fijamos la meta de lograr incrementar los presupuestos para poder abarcar todos los espacios protegidos de la isla y contar con los recursos humanos y técnicos necesarios. Tanto es así, que hemos logrado incrementar en más de 15 millones de euros los presupuestos de la Consejería desde el 2016 hasta la actualidad.

Otro de nuestros pilares básicos tiene que ver con el Consorcio de Bomberos de Tenerife, un gran equipo al que me han unido ocho años de trabajo como consejero. La valentía y dedicación de estos efectivos durante los 365 días al año merecían una inversión a la altura y por eso también hemos elevado sus partidas presupuestarias hasta los 21 millones de euros del último ejercicio, un 12,08% más que en los ejercicios anteriores. Tampoco quiero olvidarme de joyas de la naturaleza tinerfeña como los parques rurales de Anaga y Teno o el propio Parque Nacional del Teide, espacios cada vez más saturados que requerían una mayor atención y mejoras significativas en seguridad y accesibilidad. Otro de los buques insignia del área de sostenibilidad es el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla. A lo largo de estos últimos años hemos invertido más de 200.000 euros para la mejora de instalaciones y el equipamiento de nuestro personal. En esta labor de salvamento y rescate de especies también se han implicado en gran medida el cuerpo de agentes de medio ambiente, nuestra referencia sobre el terreno, a los que hemos querido dotar de una estructura definida, de mayores recursos y de una mayor cualificación para poder incorporarlos en otras tareas que requiere este departamento. Todas estas cifras son solo pequeños avances que hemos sumado en este intenso período de trabajo, aunque soy consciente de que la lucha contra el cambio climático, la conservación de nuestra biodiversidad o el fomento del reciclaje son batallas que permanecerán abiertas durante mucho tiempo. Por eso, digo adiós al Cabildo, pero no a mi compromiso con el futuro de Tenerife desde el Senado.