El cambio de gobierno deja en el aire 228 puestos de confianza

El reloj de flores indica que les ha llegado la hora a 225 personas que ejercen sus labores profesionales o responsabilidades políticas en 228 puestos de la Administración de la comunidad autónoma de Canarias. Si bien su continuidad depende en parte de la voluntad del Ejecutivo resultante del pacto firmado por Ángel Víctor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG), con absoluta seguridad (salvo sorpresa mayúscula) saltarán los 127 altos cargos que desempeñan sus funciones en las consejerías. No cuenta Nieves Lady Barreto, que cesó en Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad antes de adquirir su condición de consejera del Cabildo de La Palma, una corporación insular que preside desde el lunes. El personal de confianza (85) queda a la espera de noticias. Son veinte los directivos de las sociedades mercantiles (13) y de las fundaciones públicas (7). Los funcionarios afectados cambiarán de destino y el resto deberá acudir a una oficina de empleo para actualizar su historial laboral.

El portal de transparencia detalla que la presidencia del Gobierno acoge a quince altos cargos (incluido el vicepresidente, consejero de Obras Públicas y Transportes; con seis). En Sanidad hay 27 (con el Servicio Canario de la Salud); en Presidencia, Justicia e Igualdad, trece, tres más que en Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, y Hacienda. Con nueve figuran Educación y Universidades; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, y la Consejería de turismo. Ya sin Barreto, Política Territorial, Sostenibilidad y seguridad dejará otras siete vacantes.

Entre los eventuales, 47 han venido ejerciendo funciones de carácter no permanente en el departamento de Fernando Clavijo: once asesores, cinco asistentes personales, tres asistentes de la vivienda oficial, un asistente del gabinete, dos ayudantes de gabinete, un ayudante de la Oficina de Relaciones con los Medios, el delegado en Caracas, jefa de gabinete, jefe de protocolo, cuatro jefes y dos jefas de la Oficina de Relaciones con los Medios, dos jefas de la secretaría particular, una secretaria particular, seis secretarias de dirección y seis secretarios de dirección. Las casillas de Hacienda y Política Territorial aparecen en blanco. Presidencia, Justicia e Igualdad suma siete; Educación y Universidades, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, seis; Obras Públicas y Transportes, Economía, Industria y Conocimiento, y Sanidad, cinco, y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, 2. En las fundaciones corresponde un directivo a cada una y en las mercantiles no consta nadie en Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).

La cifra se incrementa al contabilizar los contratos temporales en las empresas, entidades y organismos autónomos.