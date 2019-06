‘El Gato Montés’ cierra la temporada de Ópera de Tenerife con todo vendido

Ópera de Tenerife presenta el último título de la temporada lírica: El Gato Montés, de Manuel Penella, que tendrá una sola representación este sábado a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife y para el que las entradas ya están agotadas. La magistral composición que narra el apasionante triángulo amoroso en una Andalucía de profundidad lorquiana estará bajo la dirección de Salvador Vázquez, que hace su debut en la ópera tinerfeña.

El director insular de Cultura, José Luis Rivero, comentó que “el lleno absoluto de esta función también responde al impulso en los abonos de Ópera de Tenerife, que ya hemos aumentado en un 45 por ciento”. “Esto demuestra que la ópera, el lenguaje musical escénico más completo, está más presente, viva y abierta que nunca”, explicó el director insular, quien afirmó que “el público está respondiendo a nuestros proyectos de Ópera de Tenerife”.

Para el director de escena, Raúl Vázquez, “es un sueño que un debutante como yo pueda llevar a escena con un equipo así una obra maestra como ésta y también es un honor y un privilegio, pero sobre todo un reto”. “Ojalá todas las casa de ópera valorasen las ideas como lo hace Ópera de Tenerife, dando oportunidades a gente nueva”, deseó el joven maestro, en cuya visión escénica se ha alejado de los tópicos buscando “espacios emocionales, más que físicos”.

Salvador Vázquez se colocará por primera vez al frente de la Sinfónica de Tenerife para este título. “Estaré eternamente agradecido a Ópera de Tenerife por esta oportunidad”, reconoció el director musical malagueño, quien lleva trabajando en el Auditorio de Tenerife un mes, en el que “he crecido muchísimo con estos grandes artistas: tienen una gran joya”. “Esta ópera española tiene referencias continuas a la música andaluza y se pueden reconocer saetas, seguidillas y sevillanas, entre otros”, analizó el maestro.

Mariola Cantarelo, con 20 años de carrera a sus espaldas, confiesa que “en Tenerife estoy en casa, me siendo parte de esta familia, donde todo se vive de forma muy intensa”. La soprano española cuenta que “todo el elenco nos llevamos muy bien y esa complicidad se nota en el escenario, donde nos dejamos el alma en cada función”. “Este papel es un regalo y que una andaluza cante el rol Soleá le puede aportar ese duende que necesita y que yo trato de darle”, reflexiona la cantante, quien comparte que “hemos trabajado mucho en un acento andaluz cerrado”.

El tenor Gillen Munguía empezó su carrera como cantante en esta isla dentro de Opera (e) Studio “y eso me ha abierto muchas puertas y ahora debuto con grandes artistas a los que siempre he admirado, como Luis Cansino, con cuya interpretación me enamoré de la lírica hace años”. “Siempre llevaré a Tenerife en mi corazón”, sentenció el joven cantante que interpreta a Rafael Ruiz.

Para Luis Cansino “la cultura es la base de todo en nuestra sociedad”. Este barítono que cumple 32 años de carrera explica que “aquí hay excelentes personas y al final eso es lo más importante”. “Doy las gracias a Ópera de Tenerife por lo que están haciendo, convirtiendo a esta isla en un faro en la lírica de este país”, sostuvo el cantante, que interpreta al personaje que da nombre a este título: Juanillo el Gato Montés.

El argumento de esta ópera popular en tres actos, con libreto del mismo Manuel Penella Moreno (Valencia, 1880 – Cuernavaca, México 1939), inspirada durante un viaje del compositor por tierras andaluzas y estrenada en el Teatro Principal de Valencia el 23 de febrero de 1916, narra la rivalidad entre el torero Rafael Ruiz, el Macareno, y el bandolero Juanillo, conocido como el Gato Montés, por el querer de una gitana, Soleá. Obra maestra del género, considerada el máximo exponente de las melodías populares líricas españoles de la época, contiene el famoso pasodoble ‘Torero quiero ser’, donde se recogen todos los tópicos del españolismo con fuertes tintes del andalucismo mágico.

La propuesta de Ópera de Tenerife cuenta con las voces de Mariola Cantarero [Soleá]; Sandra Ferrández [Gitana]; Marina Pardo [Frasquita]; Tairuma Méndez [Loliya]; Luis Cansino [Juanillo, el Gato Montés]; Gillen Munguía [Rafael Ruiz, el Macareno]; Alberto Camón [Padre Antón]; Axier Sánchez [Hormigón]; Borja Molina [Caireles y Pezuño]; Néstor Suárez [Recalcao]; Galilea Arias [Pastorcillo]; Joniker Brito [Vendedor] y Juan Carlos Afonso [Alguacilillo].

La propuesta de escenografía de Carlos Santos nos plantea la opresión del mundo en el que se ve envuelta Soleá. De esta manera, se verá una gran caja cerrada, representando el mundo masculino de Rafael, encorsetando a la figura femenina de la protagonista, representado por un gran giratorio central. En este espacio único, de lugar y tiempo “indeterminado”, aparecerán elementos fuera de escala, como el gran portón central, que ejercerá de vía de entrada y salida a este mundo interior, por donde accederán los personajes y elementos que interfieren en la protagonista, o elementos icónicos que nos trasladarán de un acto a otro según el transcurso de la obra.

A través del vestuario, con la firma de Massimo Carlotto, se ha buscado líneas mucho más depuradas y estilizadas para no caer en los tópicos andaluces sin perder la esencia de las características del folclore regional. Un punto de partida que tiene como inspiración la singular visión, sensual y fatalista del pintor Julio Romero de Torres.