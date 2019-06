Esperando a Albert

Vladimir y Estragon esperan a Godot, Godot a Román Rodríguez, Rodríguez a que los socialistas sumen una mayoría suficiente, los socialistas esperan a que Casimiro Curbelo se moje, Curbelo a que Ciudadanos decida si levanta o no el veto a Fernando Clavijo, Clavijo espera a que el PP le arregle lo de Ciudadanos, Pablo Casado a que Albert Rivera se abra a la posibilidad de que Clavijo se siente en el Consejo de Gobierno, y Albert Rivera no espera a nadie porque todos los demás están esperando por él. Aunque el ruido, la romería de reuniones formales e informales, los rumores y los fuegos artificiales animen a creer que las negociaciones están moviéndose como lo hace la gente en las paradas del metro, lo cierto es que estos días son jornadas marcadas por el vacío, la quietud y el desconcierto que normalmente acompañan a la espera. Las negociaciones para lograr la mayoría que abre las puertas del Gobierno de Canarias han acampado en el absurdo de quienes esperaban a Godot o, trasladado a la política local, han recalado en una larga espera que tiene a sus protagonistas desesperándose con tanta espera. Unos esperan por otros, y todos por Albert Rivera. Más de veinte días después de la noche electoral, PSOE y Coalición siguen empatados a treinta y cuatro escaños. Casi un mes después el PSOE sigue haciendo lo que lleva haciendo hace casi un mes: esperar por Casimiro Curbelo. La espera de Curbelo da forma a la idea de que para él la opción socialista es el plan B, de ahí que esté esperando a que Ciudadanos levante (o no) el veto a Clavijo. Si lo levantan, Curbelo se sumaría a un pacto CC-PP. Si se mantiene ese veto, intentará Coalición que Nueva Canarias se incorpore a su mayoría. Sería en ese momento, si llega a consumarse la negativa de Ciudadanos respecto a la presencia de Clavijo en el Consejo de Gobierno, cuando NC tendrá finalmente en sus manos dar forma a una u otra mayoría. Pero eso será (o no) después de la decisión de Rivera, nunca antes. De momento, Vladimir, cabildos, Estragon y ayuntamientos esperan a Godot, y Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Casimiro Curbelo, Asier Antona y Fernando Clavijo siguen esperando a Albert Rivera.