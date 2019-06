Franco, como el Cid

Es curioso, pero la meona obsesión de la izquierdona de desenterrar a Franco y mandarlo a El Pardo ha resucitado la memoria del general, que estaba totalmente hueca. Franco será como el Cid Campeador, gracias a Sánchez y demás, y el dictador también va a ganar una batalla después de muerto, incluso tras ser derribadas todas sus estatuas ecuestres y retirados sus símbolos de los frontispicios de ayuntamientos y cuarteles. Ahora el Supremo ha recomendado calma a los desenterradores y ha paralizado las ínfulas de exhumación hasta nuevo aviso, no sea que después resulte que haya que devolver lo que queda del viejo general a la entrada de la basílica de Cuelgamuros. Supongo que los restos del Cid no van a tocarse. Están enterrados en la catedral de Burgos, junto a los de su esposa, Jimena, que fue mujer de armas tomar. Los de doña Carmen Polo, cosa distinta, no fueron inhumados con los de Franco: no cabían en la tumba sus collares de perlas. Dejen ya tranquilo al viejo general. Yo creo que lo que la izquierdona tiene es pánico a que la losa no sea demasiado pesada y a que Franco se dé una noche un garbeo por los pueblos y tierras de España, como le gustaba decir en sus discursos, con aquella voz atiplada. En fin, duro revés para Sánchez y los suyos, que ya digo que la han tomado meona con el traslado, como si les fuera la vida en ello; más, teniendo en cuenta que Franco hace casi cincuenta años que la diñó, tras larga agonía que yo viví allí, a pie de palacio, muchos días. Mejor que Sánchez se dedique a pacificar Cataluña, en vez de gastar tantos sudores en menear al viejo, que está muerto y bien muerto, y que merece -como todo el mundo- descansar en paz.