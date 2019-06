La hora de los cabildos marca el paso de las negociaciones del pacto regional

Mientras se intensifican los contactos a varias bandas para conformar el nuevo Gobierno de Canarias, tras la constitución de los ayuntamientos del pasado sábado, esta semana llega la hora de los cabildos. Coalición Canaria (CC) asistió a la pérdida de dos sus dos feudos municipales más importantes, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, en el primer caso por un pacto de la izquierda anunciado y, en la capital, por el voto de los concejales de Ciudadanos, que respaldaron a Patricia Hernández (PSOE), y del PP, que votó a su propio cabeza de lista, Guillermo Díaz Guerra. El atasco en las negociaciones entre el PP y CC propició que cada grupo se sintiera libre de votar lo que considerara conveniente en las corporaciones locales. Ello ha deparado varios cambios importantes en el mapa municipal; algunos, por sorpresa. La situación ha sido aprovechada por el PSOE para intentar reactivar el pacto a cuatro con Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias, con gestos como el de retirar las candidaturas socialistas en plazas clave para este último partido, como las de Telde y Santa Lucía (Gran Canaria). A diferencia de los ayuntamientos, ya se conocen quiénes presidirán en primera instancia los cabildos. La ley determina que los electores designan presidente de forma directa con su voto al candidato con más sufragios. Sin embargo, una modificación de la normativa con largo recorrido ya permite la presentación de mociones de censura sin que transcurra un año, como antes. Al principio, solo uno de ellos tenía asegurada su continuidad: Casimiro Curbelo (ASG), que comienza su séptimo mandato como presidente en La Gomera con mayoría absoluta. Los demás se han visto obligados a engrasar la maquinaria de las alianzas o, como en Fuerteventura, a no deshacer las maletas para salir del despacho de inmediato.

Los cabildos se constituirán a partir de este viernes. Esa jornada lo harán los de Tenerife, Fuerteventura y La Gomera; el sábado, Gran Canaria; el lunes, La Palma, y el martes, El Hierro. En Lanzarote no se había convocado el pleno, pero la fecha límite fijada por ley es el 25, que coincide con el pleno constitutivo del Parlamento regional en su décima legislatura, con la incógnita a día de hoy de la presidencia.

El Cabildo de Tenerife (31 consejeros) lo preside Carlos Alonso, de CC, que obtuvo el 26 de mayo 11 consejeros, los mismos que el PSOE. Le faltan cinco votos para garantizarse la mayoría, en una Corporación que se completa con cuatro consejeros de PP, tres de Podemos y dos de Ciudadanos. Alonso ha gobernado en sus dos mandatos con el apoyo del PSOE, pero no es probable que esa alianza se repita. El de Gran Canaria (26) lo preside Antonio Morales, de NC, que logró ocho consejeros, igual que el candidato socialista, Luis Ibarra. Morales ha gobernado los últimos cuatro años con el apoyo del PSOE y de dos consejeros no adscritos provenientes de una ruptura del grupo de Podemos. NC ha cerrado un acuerdo con el PSOE, aunque no sin dificultades. La Corporación se completa con seis consejeros del PP, tres de CC-Unidos por Gran Canaria, dos de Podemos y dos de Ciudadanos. El Cabildo de Lanzarote (23) lo preside Dolores Corujo, del PSOE, que superó en un consejero (nueve frente a ocho) al dirigente saliente del Cabildo, Pedro San Ginés, de CC. San Ginés ha gobernado los últimos años con el apoyo del PP, pero ahora tiene complicado articular una moción de censura contra Corujo, porque los populares han pactado con el PSOE para repartirse el Cabildo y la alcaldía de Arrecife. En la Corporación están, además, el PP (4) y Podemos (2). La Corporación de Fuerteventura (23) la preside Lola García, la nueva candidata de CC, que consiguió siete consejeros, los mismos que el PSOE, y ya sabe que no continuará, porque los socialistas han pactado una moción de censura con NC-AMF (3) y Podemos (2). Si esa alianza prospera, será sustituida por Blas Acosta, del PSOE. Los otros cuatro consejeros de la Corporación son del PP. El Cabildo de La Palma (21) lo preside Nieves Lady Barreto (CC), que se estrena. Obtuvo ocho consejeros, uno más que el presidente saliente, Anselmo Pestana (PSOE). Necesita el apoyo del PP (6) para gobernar, pero este partido estuvo cerca de cerrar un acuerdo con el PSOE, que se frenó cuando el PP ofreció a Asier Antona presidir el Gobierno de Canarias. El Cabildo de La Gomera (17 consejeros) lo preside desde 1991 Casimiro Curbelo, de ASG (11). El resto se distribuye entre el PSOE (3), Sí Se Puede (2) y CC (1). El Cabildo de El Hierro (13) lo preside Alpidio Armas, del PSOE, que afronta su segundo mandato. Armas ya dirigió el Cabildo hace dos mandatos gracias a una moción de censura contra CC que fue respaldada por el PP. Ahora se ha visto favorecido por la escisión de la Agrupación Herreña Independiente, la marca local de Coalición Canaria, que ha hecho perder el cargo a Belén Allende. La Corporación la forman el PSOE (4), Agrupación Electoral por El Hierro (4), AHI-CC (3), PP (1) y Podemos-IU (1).