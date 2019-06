“Los del Tenerife son retrasados”, Aranda quiso implicar a los blanquiazules en su red de amaños

José Luis Martí, entonces entrenador del CD Tenerife, evitó que su equipo se viera implicado en la operación Oikos, la que salpica al fútbol español en un caso de amaños y apuestas deportivas, después de que Carlos Aranda, uno de los supuestos cabecillas de la organización, se pusiera en contacto con él para pactar el resultado del Tenerife-Nástic jugado en junio de 2017 y que acabó con triunfo visitante.

El Tenerife por aquel entonces ya se había clasificado para jugar las eliminatorias de ascenso, mientras que los catalanes trataban de eludir el descenso. Aranda, siempre según la información del diario ABC, dijo a Antonio Pintidura, que José Luis Martí se había negado a tal situación. “El Nástic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. Con el punto, Antonio, estaban matemáticamente en play-offs. El desgraciado ese, el mierda de entrenador…”.

La transcripción literal que ofrece ABC es la siguiente:

Aranda: Los del Tenerife no es que son tontos, son retrasados.

Pintidura: Ya, pero el Alcorcón ganando y el Nastic también.

A: No, pero escúchame, el Nastic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. Con el punto estaban matemáticamente, está matemáticamente en el play off, no que ahora van perdiendo 0-1 y se la juegan todo al último partido.

P: Increíble, es que va ganando el Alcorcón.

A: El Alcorcón va ganando, va ganando el Nástic. No, olvídate. Un desastre, un desastre, yo te lo he dicho. Es que pasan todas estas cosas porque tienen que pasar. El desgraciado ese, el mierda del entrenador, me cago en tus muertos, hijo de puta.

Según los investigadores, se evidencia que «la proposición de Carlos Aranda ha existido, ya que se lamenta de que el entrenador del Tenerife no haya aceptado el amaño, el cual habría sido beneficioso para este equipo, decidiendo disputar el partido con total competitividad».