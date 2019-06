Mariano Rajoy, en el Foro Premiun de DIARIO DE AVISOS: “Hay que hacer un esfuerzo para que se cierre pronto un Gobierno estable”

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este jueves que “no sería bueno” que en España se repitieran elecciones y por ello, ha pedido un “esfuerzo” para que se cierre “pronto” un Gobierno estable y con apoyo de 176 diputados.

Así lo ha planteado en el Foro Premium del Atlántico de la Fundación DIARIO DE AVISOS, donde ha destacado que le corresponde a Pedro Sánchez “tomar la iniciativa” como ganador de las elecciones, recordando que en 2015 propuso, por ejemplo, la creación de una ‘gran coalición’ PP-PSOE que no prosperó.

Con todo, ha dicho que “sea cual sea la fórmula”, se debe conformar un Ejecutivo “lo más moderado y centrado posible” y basado en la “prudencia y disciplina fiscal”, controlando el déficit público, bajando la deuda y sin subir impuestos.

Rajoy ha comentado que “hay opciones”, dejando claro que a Sánchez, con Podemos, “no le llega” y no sería una “buena decisión” apoyarse en los partidos independentistas, de ahí que crea que lo mejor es cerrar un acuerdo para cuatro años con aportaciones de todos y donde se explique a los ciudadanos los asuntos que no se podrán acometer fruto de las negociaciones.

“Estamos en tiempo”, ha indicado, destacando que “una cosa es superar la investidura y otra poder gobernar”, y en esa línea, entiende que “lo ideal” es cerrar una investidura con 176 diputados y un programa de gobierno “que de tranquilidad y pueda gobernar”.

Ha dicho que una fórmula pasaría por algún acuerdo entre PSOE y Cs, que daría una “sólida mayoría” al futuro Ejecutivo pero parece “poco probable”.

< ► > Mariano Rajoy, durante su alocución en el Foro Premium de Diario de Avisos. / Sergio Méndez

“Canarias ha dado grandes políticos”

“Canarias ha dado siempre buenos políticos, lo he visto en el Congreso de los Diputados, en donde estuve desde 1986. En las Islas hay una cierta tradición de pacto, porque eso que vivimos en Europa ahora ya sucedía en Canarias. Nunca en la historia hubo una mayoría absoluta en Canarias, por lo que había que llegar a acuerdos. Para los Presupuestos Generales del Estado necesitábamos los votos de CC y NC y no digo que no se llevaran bien, pero igual podían llevarse mejor, y, en ese momento, Asier Antona lo hizo muy bien, porque logramos llegar a un pacto final”.

El expresidente ha asegurado que “estaría encantado de que Canarias tuviera un presidente del PP. Asier Antona ha dado la talla en circunstancias muy complejas, defendiendo posiciones que era más cómodo no defenderlas. El político más importante es aquel capaz de dialogar y construir. Repito lo dicho antes: es necesario que un presidente tenga una mayoría necesaria y esto es sencillo pactando un programa de gobierno”.