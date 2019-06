Roger Hodgson (Supertramp): “La música es la manera que tengo para dar mi amor a la vida y la gente”

Las melodías de Supertramp sonarán el próximo 27 de julio en el Pabellón Santiago Martín de la mano de uno de sus fundadores: el vocalista y compositor Roger Hodgson (Inglaterra, 1950).

-Hace mucho tiempo que no venía a Canarias, desde su concierto en 2007. ¿Qué recuerdos tiene de aquella actuación? ¿Está contento de volver?

“Tengo muy buenos recuerdos de mi primera visita a Tenerife. Adoro a la gente de España, porque sus corazones están tan abiertos. Y estoy deseando regresar con una fantástica banda. La gente me dice que toque The Logical Song, Breakfast in America, Dreamer, School, Take the Long Way Home, Give a Little Bit, It’s Raining Again. Otros nunca han sonado mejor”.

-¿Qué diferencias encuentra entre el público de España y el de Gran Bretaña?

“Viajar a muchos países hace que experimentes las diferentes culturas de este planeta. Me encanta el público inglés, así cómo el público español por diferentes razones”.

-¿Qué tienen sus conciertos que son todo un éxito?

“Estoy muy agradecido de tener un repertorio de canciones y una banda fantástica con la que crear un recorrido musical de dos horas maravillosas, ricas en emociones, la energía, la intimidad y la magia”.

-Va a cantar muchas canciones de su tiempo en Supertramp. Usted escribió auténticos clásicos, y además también se cumplen 40 años de Breakfast in America, el primer álbum. ¿Cómo vive este aniversario?

“Es difícil de creer que hayan pasado 40 años ya, y que estas canciones sigan sonando tan frescas hoy como lo hicieron cuando las escribí. Ese tiempo fue increíble para la música. ¿Fue más auténtico o somos románticos? Diferentes estilos de música van y vienen, pero las grandes canciones viven para siempre. Me siento muy bendecido de haber escrito muchas canciones que han resistido la prueba del tiempo tan bien”.

– Give a little bit lo escribió cuando tenía 20 años de edad, pero le tomó mucho tiempo para tocarla porque pensaba que no era muy buena y al final se ha convertido en un clásico. En este momento, es la segunda canción Supertramp con los mayoría de los oyentes en Spotify. Como compositor, ¿todavía tiene que la inseguridad?

“No fueron inseguridades exactamente. En ese momento yo estaba haciendo discos con Supertramp con estructuras más complicadas, así que pensé que Give a little bit era demasiado simple para encajar con este estilo”.

-¿Cree que sus temas, a nivel de sonido, aguantan bien el paso del tiempo?

“Sí. Mirar al público, que abarca cuatro generaciones, es gratificante y he escrito canciones que han resistido la prueba del tiempo”.

-¿En qué lugar de la historia musical cree que está Supertramp?

“Supertramp y yo fuimos capaces de crear un legado maravilloso en la historia de la música. Supertramp vive en el corazón y los recuerdos de la gente hoy en día. Yo, personalmente, creo que una gran canción o una gran pieza musical va a durar para siempre. El vehículo o la banda que la toque no es lo importante. Por lo tanto, personalmente creo que fui capaz de crear un legado maravilloso para la historia de la música mientras estaba con Supertramp”.

-¿Cuál considera que es su mejor disco en solitario? ¿O con cuál se siente más identificado?

“Cada disco en solitario es diferente. In the Eye of the Storm es un disco muy especial porque capturó muchos momentos bellos y mágicos de música, incluyendo mi canción favorita Only Because of You. Open the Door también es una muy potente colección de canciones y tiene un hermoso espíritu igualmente. De hecho, hay un tema que pertenece a ese álbum, que se titula Death and a Zoo, que cuando lo toco en los conciertos se roba el show”.

-¿Cuáles fueron sus grandes influencias musicales?

“Cuando era adolescente fui testigo de la revolución que significó en la música la aparición de Los Beatles, fueron la punta de lanza y fui inspirado en gran medida por ellos. También hay muchas otras bandas de la época que me encantaban como The Who, The Kinks, Traffic…”.

-¿Escucha a grupos actuales? En ese caso, ¿cuál le parece más interesante?

“Mis gustos musicales van desde Muse a Secret Garden, pasando por Debussy”.

-¿Qué le sigue enganchando de la música para que continúe subiéndose a los escenarios?

“La música es la manera en la que puedo dar mi amor a la vida y la gente y sentir que les aporto algo. Sé muy bien lo maravillosa que puede ser la música, una especie de medicina en estos tiempos difíciles en los que vivimos. Y ser capaz de llevar a la gente lejos de sus problemas durante dos horas es un regalo maravilloso que afortunadamente soy capaz de ofrecer”.