“Una para ti, otra para mí”: un niño ayuda a comer a su amigo, que no puede hacerlo solo

¿Qué es la amistad? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y no encontramos una definición exacta para un concepto tan amplio. Para algunos consiste simplemente en estar ahí, disfrutando con nosotros en los buenos momentos y a nuestro cuando nos vienen mal dadas.

La historia que nos atañe es de amistad real. Se trata de una escena en la que un niño ayuda a comer a un amigo discapacitado que no puede hacerlo por sí mismo.

“Una para ti, otra para mí” habría sido la fórmula empleada por el joven, según informó el portal tododisca.com.

Love is Great.

