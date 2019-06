En la frontera

Voz y voto

Tenemos voto, pero no tenemos voz”. Esta afirmación, aparentemente paradójica, la escuché hace unos días en un coloquio, tratando de la democracia en nuestro tiempo. A unos les puede parecer excesiva y a otros les puede parecer atinada. A mí, al menos, me hace pensar, porque en la democracia se vota para estar presente, se ...read more →