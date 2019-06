Ya para los ayuntamientos no hay remedio: cada gaznápiro estará en su sitio a esta hora. Pero, ¿y el Gobierno de Canarias? Hay teorías para todos los gustos. La última es que Clavijo no quiere ceder su puesto a otro de los suyos, tras el veto de Cs. Yo pregunto: teniendo a Juan-Manuel García Ramos en esa lista parlamentaria, ¿cómo es que están pensando en Rosa Dávila, que no tiene zorra idea de nada, para presidir el Gobierno? No sé, me parece desaprovechar la presencia de un intelectual de solvencia en el Ejecutivo, que tanta falta hace. Si CC no logra renovar sus conquistas, mejor que el PNC se separe de una vez de esa alianza electoral que le perjudica, porque no se puede comparar a una panda de ni-nis con un partido serio, histórico y muy minoritario, lamentablemente. Tienen la solución a la vista y no son capaces de valorarla. Si quieren nacionalismo, nadie mejor que Juan-Manuel para aportarlo, además de dosis enormes de sensatez, de sentido común, de sabiduría política, de ideología de la buena y de honestidad. Ya no es un joven catedrático de Literatura Española, sino un viejo profesor, retirado recientemente de la Universidad y con tiempo y ganas y fortaleza física e intelectual para dedicarse a la política. No sé si me va a echar una bronca cuando lea esto, porque es público y notorio que García Ramos es amigo mío desde hace tropecientos años y que, de vez en cuando, nos echamos un buche juntos en El Pole, la madre de todos los bistecs empanados. Pero lo que escribo es totalmente en serio. Pongan en la cabeza del Gobierno, si es que gobiernan los nacionalistas, que no lo sé, a una persona solvente y válida y no a Clavijo, que hasta hace poco participaba en un programa juvenil de Canal 7.