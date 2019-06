Y Paulino riéndose como el Perro Pulgoso

Recuerdan cuando Coalición Canaria defenestró a Paulino Rivero para poner en su sitio al jovencito Fernando Clavijo? ¿Recuerdan cuando los jefes de CC compraron los votos de los venezolanos? ¿Recuerdan las reuniones clandestinas de la Quícara con los criollos y cuando Efraín se fue a Caracas a ofrecerles la morterada (de dicho morterada, no mortadela) a los delegados de aquel país en el Consejo Político? Yo no creo en Dios, pero dicen que -si existiera- castigaría sin piedra ni palo. Y así ha sido. Fernando ha quedado imposibilitado para negociar y para quedarse. Le darán un carguito de segunda, según todos los indicios, aunque esto no se sabrá hasta el final. Él mismo se lo buscó. Lo mezcló todo: hasta el amor con los premios Canarias. Y Paulino está ahora en un fondo de inversiones y Fernando en un banquillo por lo de las grúas. El tiempo lo cambia casi todo y más en Canarias, donde impera la locura y el surrealismo. Coalición Canaria, con la pérdida de Santa Cruz y de La Laguna, ha puesto la proa hacia el marisco. Yo no le deseo mal a nadie, pero han hecho las cosas fatal. Han devorado a sus hijos y ahora ya no tienen carne que comer. Espero que los socialistas rijan Santa Cruz con criterios serios y que triunfen, porque su triunfo será también el triunfo de los ciudadanos. La verdad, no me queda mucho que decir, pero sí sé, por ejemplo, que Paulino se está riendo como el Perro Pulgoso y que este puede ser el principio del fin de un partido que ha cometido demasiadas injusticias con los suyos, que no los ha defendido, que no ha reconocido los valores de algunos de ellos. Son las consecuencias de hacer política de una forma torticera.