Ángel Víctor Torres: “Los ataques a Morera y Sánchez generaron un sentimiento interno en el PSOE de echar a CC”

En la segunda entrega de la entrevista de DIARIO DE AVISOS con el nuevo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) se adentra en asuntos más políticos, como, por ejemplo, las relaciones de su partido, el PSOE, con su principal adversario, Coalición Canaria, o los retos que afrontará su Gobierno a la hora de responder tanto a los tremendos retos que le quedan por delante como a la necesidad de no defraudar a quienes valoran este Pacto de Progreso como algo positivo y necesario para el Archipiélago.

-Dada la fragmentación del voto existente en Canarias, todavía mayor que la que se registra a nivel estatal, ¿por qué nunca se planteó un acuerdo entre los dos partidos más votados, PSOE y Coalición Canaria?

“Nosotros no podíamos siquiera sentarnos con Coalición Canaria, porque no era coherente hablar de un cambio para las Islas para terminar consolidando lo que se lleva haciendo en el Archipiélago desde hace tantos años”.

-Lo cierto es que su partido, aunque ganó las elecciones, no tenía garantizado los excelentes resultados que ha obtenido gracias a las negociaciones posteriores.

“Pedro Sánchez me ha llamado para felicitarme por la Presidencia de Canarias, pero también lo hizo por los magníficos resultados obtenidos por el partido en las Islas. Cuando me reuní en Madrid con él dos días después de las elecciones, el secretario de Organización [José Luis Ábalos] me felicitó igualmente, por el buen trabajo orgánico realizado y porque hemos consolidado un partido pétreo en el que las distintas sensibilidades, antes de llegar al poder [enfatiza la frase anterior], han aunado esfuerzos para conseguirlo”.

-¿Teme que este Pacto de Progreso no aguante toda la legislatura?

“Este Gobierno tiene 25 diputados, que son los del PSOE, y tienen la misma voz porque no hay disensiones ni diferencias. Luego hay un partido que tiene cinco, que es Nueva Canarias, y que es lo mismo. Otro tiene tres, la Agrupación Socialista Gomera, exactamente igual. Y luego está un partido como Podemos, que si bien ha bajado su resultado electoral, también ha dado una imagen de fortaleza externa de su organización”.

-Otra cosa es lo que sucede en la oposición, ¿verdad?

“Exactamente. Es otra cosa muy distinta. Tenemos al Partido Popular, con una división interna evidente. Es pública. No me alegro de ello, porque hace falta un PP fuerte. Y luego tenemos a Coalición Canaria, que tiene que hacer autocrítica, porque indudablemente lo que le ha ocurrido, esa pérdida de los espacios donde ellos gobernaban, es fruto también de sus propios errores”.

-¿Destacaría alguno?

“Le puedo decir que uno de ellos, algo en lo que deberían meditar, es si fue un acierto o no el que, a los dos años de gobernar juntos, al PSOE… Nosotros queríamos gobernar cuatro años. Hace cuatro años, el Comité Regional del PSOE apostó por un acuerdo con CC, que pasaba de ser entre Paulino Rivero y José Miguel Pérez a ser entre Fernando Clavijo y Patricia Hernández. Esa apuesta era para hacer un buen trabajo durante cuatro años, y por eso nos hicimos cargo de áreas sociales complicadas. Pero, sobre todo en el segundo año, fue un ataque permanente, con mensajes públicos del presidente atacando a consejeros de su propio Gobierno, algo inaudito”.

-Se refiere a Fernando Clavijo y a Jesús Morera, entonces consejero de Sanidad…

“Exactamente. Y luego tuvimos ese ataque permanente al Gobierno de España, que ha hecho, indudablemente, que en el PSOE se haya generado y germinado un sentimiento interior de que había llegado el momento de que Coalición Canaria se fuera de las instituciones”.

-Todo ello a pesar de que, y corríjame si me equivoco, cuando usted llega a la Secretaría General del PSOE canario tiende la mano hacia Coalición. ¿Cuándo se terminó de desengañar?

“Tendí la mano porque entendía que el partido que había ganado en votos las elecciones de 2015 y que me había elegido como secretario general tenía que defender aquellas cuestiones de interés para Canarias. Y en el primer año, en que se consigue que la financiación autonómica se separase del REF y tener un presupuesto histórico en ingresos, era el momento de decir que por fin teníamos cientos de millones de euros más para las políticas sociales, y por eso no presentamos una enmienda a la totalidad. Solo hicimos una propuesta muy concreta: queremos que esos millones vayan a las políticas sociales. Pero al final, no nos hicieron caso. A partir de ahí, y no por voluntad del PSOE, nos centramos en preparar las elecciones, fortaleciendo la organización…”.

-¿Me da una clave del éxito del PSOE?

“Creo que uno de los grandes aciertos fue lograr que los mejores dirigentes de nuestro partido dieran un paso para presentarse. Le hablo de Loli Corujo en el Cabildo de Lanzarote, de Alpidio Armas en el de El Hierro, de Pedro Martín para el de Tenerife, Patricia Hernández en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Luis Ibarra en el Cabildo de Gran Canaria… Personas que se presentaban por vez primera, pero que objetivamente tenían el perfil del PSOE que, en esos lugares, tenía mayores posibilidades de captar votos. Entiendo que eso ha sido un éxito de gestión, porque podía haber apetencias personales, que las había, pero todos entendieron que era lo mejor para todos. Me acuerdo también de Ventura del Carmen en La Gomera… Todo ello provocó que sacásemos unos resultados magníficos”.

-De hoy para mañana no vamos a dejar de ver a canarios rebuscando en los contenedores de basura, ni van a cesar los atascos, por mentar dos realidades cotidianas. ¿Cómo afronta retos así?

“Indudablemente, nosotros no tenemos un elixir milagroso para arreglar todos los problemas de un día para otro. Ni una lámpara para que salga un genio y nos conceda la solución a los problemas. Pero sí que nos comprometemos a tomar decisiones valientes. Tenemos cuatro años por delante para revertir la situación. No es sencillo ni en lo administrativo ni en lo económico. Queremos que desaparezca la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que podamos gastar los recursos sin tener que pedirle a un Gobierno central o una normativa europea que nos lo permita. Porque esa ley no es culpa nuestra, la aprobó el PP y hay serias dificultades para derogarla. Le podemos decir a la gente que nos otorgue confianza en nuestro trabajo. Los portavoces de los cuatro partidos que sustentan este pacto han dejado bien claras que nuestras prioridades son los servicios básicos esenciales”.

-¿Qué les hace falta?

“Sería bueno que tuviéramos una investidura del Gobierno de España cuanto antes. Porque unos presupuestos prorrogados serían una desgracia para Canarias, se diga lo que se diga, porque no puedes gastarte todo lo que tienes en inversiones al tener limitado el gasto, ni cuentas con la flexibilidad que dan unos presupuestos aprobados. Incluso, las entregas a cuenta (que son partidas millonarias que vendrían a Canarias) no llegarían si no se aprueban los presupuestos. Unos 200 millones y pico de euros que serían muy útiles en servicios sociales. Por eso lo mejor es que se desbloquee la situación que atraviesa el país”.

-¿Y a partir de ahí?

“Tenemos que plantear un modelo distinto. No podemos terminar los ejercicios con un déficit en sanidad. Los presupuestos se quedan cortos en sanidad, y hay que presupuestar lo que realmente hace falta. Hay que gastarse en inversión lo máximo que se pueda gastar. Si luego tenemos un problema de organización o de desarrollo normativo, y resulta que las partidas que aparecen en los capítulos no se gastan, lo que estamos haciendo es incrementar el superávit y dejando el dinero en los bancos y no gastándolo en los servicios esenciales”.

-¿Qué le dice a la gente que escucha a sus adversarios manifestar que los socialistas ahora nos van a freír a impuestos?

“Dicen que vamos a generar miedo, sí, y lo que les respondo es que no, que no vamos a generar miedo excepto a quienes no quieren distribuir la riqueza, esos sí deben tener miedo de este Gobierno, quienes entienden que sus privilegios deben permanecer. Como tienen que tener miedo los que pretendan quitarnos los derechos conseguidos (y hablo de derechos sociales, como la sanidad universal o la educación pública y a que las personas del mismo sexo se puedan casar). Todos los que quieran quitarnos eso deben tenerle miedo a un Gobierno de Canarias fuerte y progresista. Porque nosotros lo que queremos es redistribuir la riqueza, y eso no debe generar miedo, porque la mayoría de la gente está esperando que eso se haga realmente. Nosotros no podemos resignarnos a seguir con esta sanidad y con esta educación, sino que tenemos que llegar a la media del país”.