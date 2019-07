Clavijo deja una herencia ‘envenenada’ a Torres con el límite de gasto de las Islas

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) ha dejado una herencia envenenada al nuevo Ejecutivo de progreso que capitanea el socialista Ángel Víctor Torres (PSOE). Según ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las autoridades isleñas, existen elevadas probabilidades de que incumpla la regla de gasto este año.

Ante esta situación, la AIReF ha solicitado al Ministerio de Hacienda que “llame a capítulo y pida medidas correctoras” a Canarias y otras cinco comunidades autónomas (Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), y de este modo adopte las medidas que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde se contempla que, ante un escenario de este tipo, hay que realizar un plan económico financiero que, según se recoge en la citada norma, debería ajustar las cuentas del próximo ejercicio presupuestario a los parámetros fijados. Esta situación está originada por tres motivos, de acuerdo con el informe del citado organismo independiente, creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a petición de la Unión Europea, dada la situación de inestabilidad económica que tenía España en esos momentos.

El primer factor está relacionado con la caída de las inversiones del Estado en las Islas, dato derivado de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2018, ya que la no aprobación de los mismos en 2019 derivó en las elecciones del pasado 28 de abril. Hay que recordar en este punto que Coalición Canaria votó en contra de esos PGE.

Todavía no se ha constituido el Gobierno nacional, lo que ha dificultado, más si cabe, la situación descrita. No obstante, el panorama podría despejarse con la investidura de Pedro Sánchez, aunque los avances del PSOE y Unidas Podemos para conformar un nuevo Ejecutivo estatal todavía no son definitivos. Esta duda se despejará entre el próximo lunes y el martes, días en que están previstas las celebraciones de las dos rondas que pueden convertir a Sánchez, de nuevo, en presidente.

El segundo aspecto que ha desencadenado este incumplimiento que ha puesto en conocimiento de Hacienda la AIReF está relacionado con la reducción del ingreso fiscal en las Islas. Hay que recordar, a este respecto, que CC y PP recortaron medio punto del IGIC para alcanzar un acuerdo para los presupuestos autonómicos de este año.

A esto se le suma el tercer factor, en este caso, totalmente intencionado y con cariz político: el incumplimiento de Clavijo, que en plena campaña electoral anunció que se saltaría dichos requisitos ante el convencimiento de que se equilibraría con los millones de euros del superávit y lo que falta del Convenio de Carreteras que anuló ilegalmente el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.