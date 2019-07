Enrique Arriaga: “La regeneración democráctica pasaba por eliminar a CC del poder”

Todos los focos mediáticos y políticos ayer en Tenerife estaban puestos sobre el portavoz de Cs en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. Según asegura en esta entrevista, en la tarde noche de ayer, a DIARIO DE AVISOS, considera al PP y su pacto con Coalición Canaria (CC) como “el detonante” de lo ocurrido, ya que preferían un acuerdo de “centro” con socialistas y populares. A este funcionario de la primera Corporación insular, ingeniero químico y con tres hijos, no le tembló el pulso, a pesar de las presiones recibidas. Ahora le toca explicar los motivos que, con su compañera Concepción Rivero, le han movido a presentar la censura contra 32 años de presidentes nacionalistas…

-¿Por qué se ha presentado esta moción de censura?

“La censura está planteada, prácticamente, desde el principio de las negociaciones. Promulgaba un Gobierno de centro, en el que participaran PSOE, PP y Ciudadanos (Cs), de tal manera que se pudieran cambiar las políticas de todos estos años de CC. Así estuvimos trabajando durante mucho tiempo hasta que el PP decidió alejarse de esta línea de trabajo y pactar con CC. Ese ya fue el detonante. En el momento en el que el PP anuncia su acuerdo con CC, ya no nos quedó otra salida que presentar la moción de censura las otras dos partes”.

-¿Ha entendido usted la reacción inmediata de su partido respecto a la expulsión?

“A veces, nuestro partido inicia expedientes y saca notas de prensa sin ni siquiera tener las pruebas en la mano. No digo que no sea lógico, en función de los criterios que ellos han marcado, pero me parece que se han precipitado”.

-Su compañera, Concepción Rivero, ha insistido hoy (ayer para el lector) en que ustedes no han incumplido las directrices del partido…

“Hemos mantenido todo lo que se ha dicho en la campaña. Recuerdo cuando nuestro líder Albert Rivera vino a Tenerife. En su discurso en la plaza de la Candelaria, una de las cosas que él matenía es que había que hacer un cambio en Canarias y que la única forma era eliminar a CC del Gobierno. Eso mismo se ha estado manteniendo durante la campaña autonómica y local por parte de todas las candidaturas y es también lo que hemos dicho nosotros. Esa regeneración democrática pasaba por eliminar a CC del poder”.

-Con tanto cambio, en realidad, ¿cuáles son las líneas rojas de Cs a la hora de pactar?

“No pactar con partidos que tienen imputados por corrupción, en este caso, con el PP. No pactar con partidos que están salpicados también por casos de corrupción, que es el caso de CC y no entrar en Gobiernos con Podemos. No nos hemos saltado ninguna de las líneas rojas que ha puesto nuestro partido”.

-El actual presidente del Cabildo se dirige a usted como un tránsfuga…

“En primer lugar, transfuga es la persona que se pasa de un partido a otro. Nosotros hemos votado algo en conciencia y puede que no le haya gustado a CC porque, evidentemente, le hemos presentado una moción de censura, pero no la hemos presentado con otras siglas, sino con las nuestras”.

-¿Qué ocurrió en la mañana de ayer entre usted y Alonso? Él niega que le informara de que iba a presentar la moción…

“Le dije abiertamente que no íbamos a entrar en el Gobierno, que nos estábamos planteando opciones y que ahora mismo estábamos viendo qué pasaba. Lo que no tiene sentido tampoco es anunciar con antelación una moción de censura. Las mociones de censura se presentan, no se anuncian”.

-¿Temen que la Ley antitransfuguismo y su homóloga en Canarias les impida entrar en el Gobierno y cobrar por ello?

“En ningún momento nos hemos planteado si vamos a cobrar o no. Hemos actuado como hemos considerado, en función de las líneas que habíamos marcado. Ahora el partido ha abierto un expediente disciplinario que se solventará por los cauces que se decidan, pero, de lo otro, no nos hemos ocupado ni es algo que nos preocupe. Nosotros no estamos en política por sillones. En este caso, tanto Conchi como yo tenemos nuestro trabajo y no estamos aquí por un puesto ni por un sueldo. Si hay cualquier tipo de problema, nos volvemos a nuestro puesto de trabajo y seguimos con nuestra vida normal”.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido para bien y para mal de lo vivido hoy?

“Hay ciertas personas y partidos que consideran que alguna administración es suya y encajan bastante mal el tener que abandonarla por una moción de censura. Es cierto que Carlos Alonso ganó las elecciones, por pocos votos, pero ganó, por eso ha sido investido presidente, pero nos podemos remitir a otros casos como son los del Gobierno de Canarias donde durante muchas legislaturas CC nunca ganó las elecciones y ha estado gobernando así durante los últimos 20 años. Las cosas no se ven en función de si estás dentro o estás fuera, creo que hay que ser un poco coherente”.

-No me ha dicho qué le ha sorprendido para bien…

“Me han llegado muchos mensajes tanto de afiliados como de compañeros de nuestro partido, como de gente conocida, familiares, compañeros de trabajo, de muchos ámbitos. Nos han felicitado, sobre todo, por haber sido coherentes con el mensaje planteado. Hoy en día en política parece que la coherencia cada vez es menos frecuente”.

-¿Saben las áreas que gestionarán?

“No, en principio, lo que tenemos cerrado es el programa de Gobierno. Del organigrama o del reparto de áreas no hemos hecho nada todavía”.