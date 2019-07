García Ramos (PNC): “El canario es el nacionalismo más peligroso”

El presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), Juan Manuel García Ramos, generó un notable debate público en las redes sociales al publicar en su perfil de Facebook alusiones al estatus político de Canarias y el interrumpido proceso de descolonización que promovió en los años 60 el fallecido líder independentista Antonio Cubillo, fundador y máximo dirigente del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC).

Bajo el título Los jefecillos peninsulares, García Ramos se lamenta de la pérdida de poder sufrida por Coalición Canaria (partido aliado del PNC) a raíz de las recientes elecciones locales. Después de reconocer que “la democracia es así y nada que objetar”, García Ramos matiza acerca de una supuesta posición política refractaria hacia los líderes nacionalistas canarios al manifestar que “uno piensa que los partidos españolistas asentados en Canarias tienen todos una aversión especial contra el nacionalismo canario en general, aunque sea de la baja intensidad que practica CC, acaso con la complicidad de nuestro partido, el Partido Nacionalista Canario”, para a continuación recordar los problemas que con la Justicia padeció una figura trascendental para el PNC como Secundino Delgado y, también, el propio Cubillo.

“Siempre ha sido así, desde Secundino Delgado, que defendió a Canarias como territorio soberano y fue atacado por el Estado español, que luego tuvo que indemnizarlo con las doce mil quinientas pesetas de la época por haberlo encerrado en la cárcel Modelo de Madrid sin pruebas; desde Antonio Cubillo, indemnizado con veinticinco millones de pesetas por crimen de Estado en Argelia”.

Pero es a continuación cuando García Ramos incluye el párrafo más polémico al apuntar que, “en potencia, somos el nacionalismo más peligroso del Estado español porque mañana podemos acudir a Naciones Unidas y reclamar nuestro estatus de pueblo descolonizado, lo que no pueden invocar ni vascos, ni catalanes ni gallegos”.

Tras publicar en la red social, no fueron pocos quienes respondieron a García Ramos, y, aunque no faltaron aquellos que defendieron su tesis, fueron tantos como ellos quienes criticaron su alusión. Entre los críticos destaca el concejal lagunero Santiago Pérez, quien respondió que “cuando García Ramos dice que lamenta que los cabildos de Tenerife y Gran Canaria “hayan caído en manos peninsulares” y que Fernando Clavijo está siendo “perseguido por la Justicia española”, pienso que habría que tomárselo como lo que son, auténticas bromas de mal gusto, si no reprodujeran los mismos esquemas mentales y mentiras groseras propias de la extrema derecha: de Vox, de Trump o de Salvini…”.

Con posterioridad, el nacionalista matizó que le sorprende “cómo en el Estado español partidos capitaneados por los que nosotros llamamos jefecillos peninsulares son incapaces de alcanzar mínimos acuerdos para la gobernación y en Canarias pactan sin pestañear PSOE y PP en La Palma, o PSOE, Podemos y Ciudadanos en la capital tinerfeña y en el Cabildo de la isla”.