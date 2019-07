Hasta luego a todo un señor de la política

Por Tinerfe Fumero / Moisés Grillo

La emotiva sesión plenaria de ayer tuvo, principalmente, un protagonista: el expresidente de los populares del Archipiélago Asier Antona, exiliado de Canarias por la Ejecutiva nacional de su propio partido para convertirse en nuevo portavoz adjunto del Grupo Popular en políticas sectoriales en el Senado y secretario nacional de Política Autonómica de la Ejecutiva de Pablo Casado.

Antona, que ayer no pudo contener las lágrimas, aseguró, tras recibir un aplauso unánime de la Cámara regional, que “el cariño no entiende de colores ni de ideologías. Y hoy [ayer para el lector] la política me lo vuelve a demostrar. Gracias por este aplauso que me llegó a emocionar y que recordaré siempre”. Los suyos, no todos los que se sentaron en su bancada, se unieron a sus lágrimas. Entre las que no pudieron contenerse ante tal emotivo momento, la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, y la diputada palmera Lorena Hernández. Dos islas en las que Antona apoyó a los suyos contra los designios bichados de la Ejecutiva nacional del Partido, infectada por los intereses de Coalición Canaria (CC).

Durante su alocución, el palmero fue elegante, cercano e irónico, ya que en su discurso comenzó diciendo “fue bonito mientras duró esta décima legislatura”, cuando, en realidad, casi no ha dado comienzo la misma, justo en la que su labor iba a ser la de oposición a un Gobierno de progreso rubricado por el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. El fallido pacto de centroderecha le ha costado demasiado caro al palmero, quien descubrió a tiempo el caramelo envenenado de CC y su presidencia regional vacía de contenido.

Patada hacia arriba

Ayer no hubo ningún reproche en el adiós de Antona, seguramente porque todos estaban convencidos de la “tremenda injusticia” a la que se le sometía con semejante patada hacia arriba.

Eso sí, Antona dejó claro que “no descarta” volver para conformar Gobierno en un futuro, pero un verdadero Ejecutivo, no el que le propuso CC el pasado mes de junio en el intento de pacto de las formaciones de centroderecha con representación en la Cámara regional.

Al terminar sus palabras, la primera que se dispuso a aplaudir fue la alcaldesa socialista de Santa Cruz de Tenerife y diputada regional, Patricia Hernández. Le siguieron el presidente Ángel Víctor Torres y todos los diputados de su entorno. Los últimos en levantarse para acompañar al palmero en su despedida fueron los diputados nacionalistas. Eso sí, después de que Clavijo se arrancara a aplaudir.

Exactamente lo contrario fue lo que pasó con Fernando Clavijo (CC). Si bien es cierto que atendió a los medios de comunicación para dar cuenta de los motivos por los que 21 días después pasó de asegurar que se quedaría como líder de la oposición de los nacionalistas a autoimponerse como senador de su partido por la comunidad autónoma canaria, el lagunero prefirió, a diferencia de Antona, no dirigirse a la Cámara, temeroso de que los diputados de Podemos y/o de Ciudadanos manifestasen su contrariedad por el aforamiento de un político investigado por la Justicia a cuenta de un caso donde se dilucida la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción.

Fueron ayer Antona y Clavijo la cara y la cruz de una misma jornada en este momento crucial de la política canaria.

Uno se marchó entre vítores, a sabiendas de que se le aparta de las Islas por defender a los suyos y ser consecuente con sus palabras; del otro dicen que se trata de una huida hacia adelante, en el afán de ser más rápido que la mismísima Justicia, y con el enfado de los propios, porque hasta cinco organizaciones insulares preferían a otro senador antes que Clavijo: Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Palma. Lo dijo el propio secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.

Por todo ello, solo resta decir que a un señor como Asier Antona nunca se le puede decir adiós, sino, siempre, hasta luego.