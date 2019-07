“Hay que revisar proyectos como la Vía Exterior o el tren al Sur desde la perspectiva del cambio climático”

Es la principal novedad del Gobierno de Ángel Víctor Torres desde la perspectiva estructural. Se trata de la Consejería de Transición Ecológica, que arranca con la llamativa denominación de un decreto como el de Emergencia Climática, paso previo para una futura Ley del Cambio Climático que pretende plasmar la realidad que se avecina a unas Islas en un futuro donde ya ha tocado a las puertas, como ocurrió en el verano de las microalgas. A su frente se encuentra José Antonio Valbuena (La Laguna, 1973), quien cuenta con el respaldo de Torres y la experiencia de su reciente paso por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.

-Inevitable empezar preguntándole por las temibles termitas invasoras que se expanden por Tenerife. ¿Piensa ocuparse del tema desde el Gobierno de Canarias?

“Por supuesto. Aunque la competencia es municipal, el tema es lo suficientemente importante como para involucrarse, tanto desde el Cabildo como ahora desde el Gobierno”.

-Desde el Cabildo ya se habían dado pasos. ¿Corren peligro aquellos avances con el traspaso de poderes?

“En cuanto termine la situación de impasse existente en el Cabildo de Tenerife con la moción de censura [se debate el próximo miércoles], se celebrará una reunión con el Ayuntamiento de Tacoronte, que informará sobre los resultados de su estudio sobre el alcance de la plaga. En el Cabildo quedó prácticamente terminado un convenio con los ayuntamientos afectados y que incluye al Gobierno de Canarias”.

-Básicamente, ¿en qué consiste dicho convenio?

“Se trata de un convenio con Tragsa [grupo de empresas de capital público] que consiste en continuar con ese trabajo de diagnóstico en todo Tenerife; Cabildo y Gobierno están implicados en hacer ese diagnóstico en el conjunto de la Isla. Allí donde se detecte la presencia de las termitas, se hará un tratamiento si el ayuntamiento en concreto así lo estima. Y la tercera fase es el seguimiento de las zonas ya tratadas”.

-¿Está preparada Tragsa para ello?

“Me consta que tienen trabajo hecho en cuanto a recursos humanos y materiales, como son los productos químicos necesarios. Confío en que podamos trabajar juntas las tres administraciones, porque se dan las condiciones para ello”.

-¿Contarán con el Ayuntamiento de La Laguna, que debe estar particularmente interesado en el tema?

“Estoy convencido de ello. Tenga en cuenta que las ayudas a posibles afectados son responsabilidad de los ayuntamientos. Si fuese otro tipo de plaga, en realidad sería una cuestión municipal exclusivamente, pero dada la potencialidad de esta, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias deben y tienen que implicarse. Eso sí, siempre de la mano de los ayuntamientos”.

-¿A qué se refiere con lo de la potencialidad?

“A que, tristemente, este asunto puede llegar a ser competencia insular e incluso regional. Por eso es mejor involucrar a las administraciones desde un primer momento, y no esperar a que alcance esa dimensión”.

-No es la única especie invasora a la que nos enfrentamos en Canarias, como ocurre con la culebra californiana en Gran Canaria. ¿Está amenazada nuestra biodiversidad?

“La biodiversidad es una asignatura pendiente en la que tenemos que dar un paso más, y es parte de la lucha contra el cambio climático”.

-¿Me lo explica?

“Una función fundamental de la mitigación del cambio climático es proteger nuestra biodiversidad, que se ve amenazada por varios factores. Uno es el incremento de las temperaturas, otro es la sobreexplotación de determinadas especies animales, como en la pesca o la ganadería. El tercero es la contaminación, claro está. Un cuarto factor es el cambio de usos de suelos y aguas. Y el quinto son estas especies invasoras, por su efecto de desplazamiento de las que ya existen en Canarias”.

-¿Por qué llegan esas especies invasoras?

“Por una parte están las conductas irresponsables de algunos, pero también hay movimientos naturales que son consecuencia del cambio climático. Estos desplazamientos han tenido lugar siempre en la historia del planeta. La diferencia radica en que antes se producían durante millones de años y ahora tienen lugar en décadas”.

-¿Y qué hacemos?

“Vigilar cómo evolucionan las especies ya existentes en nuestro territorio, pero también controlar las que vienen de fuera. Ya tenemos un sistema de alerta temprana que funciona muy bien, pero tenemos que avanzar. Hay que completar un plan de biodiversidad de Canarias, y para ello tenemos que contar con los cabildos y financiarlo conjuntamente”.

-¿Qué papel desempeña en este asunto la educación?

“Muy importante. Las redes tienen cosas muy positivas, pero alguna negativa, como es el hecho de que se pueda comprar cualquier cosa por Internet. En este sentido, el Seprona está haciendo un buen trabajo de control en estos tráficos ilegales, pero hay casos como el de la culebra en Gran Canaria, que citaba antes, en los que ya no podemos erradicar, sino controlar. Otro problema importante es el de las ardillas en las islas orientales”.

-Sin darnos cuenta, ya estamos hablando del cambio climático. ¿Por qué su primera medida es un decreto de emergencia climática?

“En los últimos cinco años, la sociedad ha entrado a fondo en este debate, sobre todo empujada por la gente más joven, que es la que va a ver los resultados, de lo que hagamos y lo que no. Mire, si se cae un puente, quienes no pueden pasar de un lado al otro entienden perfectamente que se declare una emergencia. Pero existe otra gente a la que, al no estar informada, hay que hacerle ver la importancia de ello. Con el decreto nos vamos a garantizar que tengamos las herramientas a mano para arreglar el puente, pero también hay que educar a quienes aún no son conscientes de la urgencia del tema. Básicamente, se trata de articular una serie de medidas transversales que nos ayuden a luchar, desde nuestro territorio, contra el cambio climático. Porque, después de este decreto, vendrá la Ley del Cambio Climático, pero hay cosas que no pueden esperar”.

-¿Por ejemplo?

“Habrá que revisar las infraestructuras previstas para ver , desde el punto de vista climático y de sostenibilidad, si hay que redefinirlas…”.

-¿De qué infraestructuras me está hablando?

“Por ejemplo, de la Vía Exterior. Pero es que, a partir de ahora, todo lo que hagamos debe ser revisado, reestudiado. En sostenibilidad hay tres pilares fundamentales. El económico, el social y el ambiental. Todo lo que hagamos tiene que equilibrar esos tres aspectos. No nos sirve que sea bueno para uno de esos factores si es negativo para los otros dos”.

-Eso que plantea sirve igualmente para otros proyectos, como, por ejemplo, el tren del Sur. Pero ¿hasta qué punto va a condicionarlos?

“El decreto lo que pretende es que el resto de consejerías sean conscientes de que estamos en una situación de emergencia climática, y que no estamos hablando de si suben las temperaturas, sino que tenemos que evitar que esa emergencia climática vaya a más. Y como ya hemos dicho, eso pasa por las nuevas infraestructuras, dado que estamos hablando de un cambio en el uso del suelo. Con el decreto buscamos que los factores que propicien el cambio climático podamos mitigarlos en la medida de nuestras posibilidades, para posteriormente ver cómo reducirlos. Lo que buscamos, respecto a los proyectos en marcha, no es que se replanteen, sino que se reestudien”.

-Desde esta perspectiva, ¿cómo influye en el turismo?

“Directamente, porque, además, los turistas buscan cada vez más unos destinos que sean sostenibles. Si tenemos que articular estas medidas de emergencia para convertirnos en un destino turístico sostenible, habrá que articularlas. Lo mismo ocurre con la planificación de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el territorio, o con la transición de zonas urbanas a rurales, que habrá que ponerlas en marcha. También habrá que potenciar la inspección de nuestros espacios naturales, porque la gente tiene que ser más consciente de su responsabilidad cuando actúa en este tipo de espacios…”.

-La gestión de los residuos supongo que es otro tema clave en esta emergencia climática.

“Por supuesto, Está vinculada directamente. Todo esto es lo que vamos a trabajar con el decreto”.

-¿Qué dice del tren al Sur?

“También habrá que revisarlo. Ahí sí contamos con una variable importante, como es que se trata de transporte colectivo. Pero, a día de hoy, no se ha introducido como elemento de valoración de cualquier tipo de actuación el cambio climático. Eso es lo que ocurrirá a partir de ahora”.

-Sin duda, es todo un cambio de mentalidad.

“Desde luego, es un cambio de chip. Pero, ojo, no queremos burocratizar más los proyectos, ni ralentizarlos. Por eso actuamos con un decreto de emergencia, para que lo que tengamos que hacer se lleve a cabo cuanto antes mejor”.

-Y luego vendrá la ley.

“Exacto. Es lo primero que mandataremos con el decreto. Sin duda, hay que respetar los trámites parlamentarios, pero lo que buscamos es que esa ley vaya, digamos, por el carril de aceleración”.

-¿No dependerá eso también del trabajo que lleve a cabo su Consejería?

“Indiscutiblemente. Hasta que el consejero no eleve la propuesta al Consejo de Gobierno, no tenemos nada que hacer. Por eso en nuestra Consejería vamos a trabajar desde el primer momento para que esté a punto cuanto antes. Mientras tanto, para que se puedan tomar las decisiones adecuadas en el resto de las consejerías para poder reducir la emisión de gases con efecto invernadero, se aprobará el decreto, que servirá de base legal para ello”.

-¿De dónde surge la idea de la transición ecológica?

“Ya estaba en nuestro programa como parte de la lucha contra el cambio climático, y básicamente radica en transformar los hábitos de la sociedad, y no solo de la Administración. Tenemos que trabajar en la educación, en el día a día de la gente, en las empresas y, por supuesto, en las decisiones estratégicas del Gobierno”.

-Como, por ejemplo, la gestión de residuos.

“Ya anunciamos que habrá cambios en el Pircan para eliminar esa puerta abierta a las incineradoras”.