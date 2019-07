Lo más granado de Ciudadanos en Tenerife, con Arriaga y Zambudio

Como no podía ser de otra manera, la plana mayor de Ciudadanos (Cs) en Tenerife dedicó ayer la jornada dominical a celebrar el éxito alcanzado por este partido en el Cabildo de Tenerife, donde no solo han logrado representación por primera vez en su historia, sino que además han acaparado tanto la Vicepresidencia Primera como consejerías tan relevantes como las de Carreteras o Museos y Cultura, sin ir más lejos. Por si fuera poco, algo muy similar ha sucedido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde también han conseguido entrar en el equipo de gobierno, y no precisamente como adorno, ya que controlan nada menos que Urbanismo y Promoción Económica.

Así las cosas, cabe entender como lo más normal del mundo que ayer se reunieran la gran mayoría de los cabezas de lista municipales presentados por Ciudadanos en Tenerife en las recientes elecciones del pasado mayo, y que sus exitosos líderes del momento, como son el nuevo vicepresidente insular Enrique Arriaga y la primera teniente de Alcalde capitalina, Matilde Zambudio, aprovecharan la oportunidad para brindar con una copita de champán.

Mas, contra toda lógica posible, tanto Arriaga como Zambudio son perseguidos desde la oficialidad de su partido, donde se les insiste en que traicionen la confianza puesta en ellos por sus votantes, a los que se les prometió durante la pasada campaña electoral una y otra vez que Ciudadanos se presentaba a las instituciones para ayudar a la regeneración política de Canarias, y que esta pasaba por una alternancia a Coalición Canaria en el poder isleño.

NI REUNIRSE

Es tal la crisis interna que ha causado esta orden de la dirección para que se traicione a los votantes canarios que confiaron el pasado mayo a Ciudadanos (que Arriaga y Zambudio se niegan a cumplir), que la gestora del partido, creada recientemente, anuló a última hora su primera reunión en la Isla ante la evidencia de que la gran mayoría de los militantes que no se han dado ya de baja en el partido siguen respaldando a Arriaga y a Zambudio. Y, para que quede claro, ayer lo mostraron públicamente.