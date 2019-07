Medidas para un Gobierno de cambio

Este nuevo Gobierno, que aún no ha tomado posesión, tiene a partir de ahora cuatro años por delante para hacer lo que ha prometido: cambiar las cosas. Cambiar, en cualquier fase de nuestra vida, da miedo, sobre todo cuando no sabemos si el cambio será para mejor o para peor. Pero después de más tres décadas de gobiernos liderados por el mismo partido, creo que ya es una cuestión de salud democrática apostar por este cambio. Es bueno cada cierto tiempo renovar los armarios, viajar a diferentes destinos, cambiar las claves de la wifi y las tarjetas de crédito. Renovar el coche, el móvil y los electrodomésticos, que cada cinco años entran en obsolescencia. Es hasta positivo cambiar de punto de vista, una vez que se ha madurado; y hasta de pareja (en este caso, previo aviso). Si en la vida los cambios se adoptan con cierto positivismo, en la política también debería ser igual. Nadie sabe si será a peor la mejoría. A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando leo renta básica universal [¿cómo se va a pagar?], que paguen más los que más tienen [ya pagan más los que más tienen] o subida de impuestos [es la única forma de sustentar los gastos sociales]. Sobre todo porque estas medidas llegan en un momento en el que Canarias ha levantado el pie del acelerador y se encuentra en un periodo de ralentización económica que enciende todas las alarmas. No hay más que ver la caída del turismo para este año. Aun así, creo que los cambios son positivos, aunque sea para darnos cuenta de que no se debió cambiar. O sí.