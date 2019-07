Nemian Danza Escénica, Vaca 35 Teatro y Ëda, en la programación de MAPAS 2019 del fin de semana

MAPAS 2019 se despide con un fin de semana repleto de música, danza y teatro. Veintidós actuaciones con artistas de once países van a ofrecer el cierre de esta tercera edición del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Entre las muestras artísticas más destacadas que podrán disfrutarse este sábado figuran Nemian Danza Escénica (México), a las17:00 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, Vaca 35 Teatro en Grupo, en el espacio singular, también en el Auditorio, desde las 21:45 horas, y la colombiana Ëda, que ofrecerá un concierto a las 18:30 horas en la Sala de Cámara.

También el sábado MAPAS 2019 ofrecerá dos actuaciones muy atractivas. La propuesta callejera atrevida e irreverente de Hortzmuga Teatroa, Femmes, a partir de las 19:00, en la calle del Castillo (zona cercana a la plaza de la Candelaria) y una colaboración inédita entre los colombianos Crew Peligrosos y Smockey & The Agama Band (Burkina Faso), que cerrarán la noche, a las 23:50 horas, con una actuación conjunta de hip-hop y rap en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife.

La programación teatral se iniciará en La Granja Espacio de Creación con una obra de ficción y no ficción que coloca al espectador en un momento emocional e intelectual previo al estallido revolucionario. Before the Revolución llega de la mano de los egipcios Temple Independent Theatre Company. Después, a las 21:45, los uruguayos Kashmir Productora nos invitarán a cruzar fronteras artísticas y políticas con la pieza Dados tirados, una innovadora reflexión escénica sobre el rock.

El Teatro Guimerá será sede a las 17:40 de Proyecto Fausto, de Delirium Teatro. Con un texto comprometido y reflexivo, la obra está protagonizada por ‘las otras víctimas’ de la desaparición en 1968 del pesquero Fausto entre El Hierro y La Palma: las familias de los tres pescadores y el pasajero que iban a bordo. De Argelia llega a ese escenario posteriormente Compagnie La Chouette blanche con una historia también de voces femeninas: Amer, un viaje a través de la memoria interpretado por una sola actriz, a las 23:15 horas.

Micomicón Teatro es la compañía elegida para representar a las 20:15 horas en el IES Alcalde Bernabé Rodríguez Una humilde propuesta. Trae a la actualidad el atrevido ensayo satírico de Jonathan Swift, un monólogo que buscará los sentidos del espectador a través del humor y la crítica social.

En cuanto a la danza, la programación del sábado está caracterizada por piezas de una gran variedad estética, escénica y temática. En la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife tendrán lugar las performances What about Dante de Mounir Saeed/Cramp Group (Egipto) y Fatou t’as tout fait, de Fatoumata Bagayoko – Cie Jiriladon (Mali). En la Sala Sinfónica está prevista la presentación de La caída al vacío, a cargo de la compañía mexicana Nemian Danza Escénica y en la Plaza Castillo Lava pondrá en escena la pieza de Paloma Hurtado 15º al Oeste.

La música de MAPAS 2019 empezará a sonar en el Auditorio de Tenerife a las 17:40 horas en la Sala de Cámara, donde Lívia Nestrovski & Fred Ferreira interpretarán Dúo, una propuesta experimental sutil y acogedora de guitarra y voz. Posteriormente, a las 19:20 horas, el trompetista tinerfeño Natanael Ramos presentará su álbum Islander´s Dilemma y los mexicanos La Garfield tomarán la Plaza Castillo a las 20:05 horas para traer Todo lo rico. Dueños de un sonido contundente fresco y propio, cuentan con tres álbumes de larga duración.

Barreiro Project (Canarias) continuará poniendo la música en el escenario de la Plaza Castillo con Good Vibes, una mezcla de estilos que lleva al público a un océano sonoro de música original pero con sabor a jazz, música negra, hip-hop, soul y R&B. A su fin, en torno a las 21:45 horas, la plaza recibirá al compositor tunecino King Abid, que presentará una obra inédita grabada en Studio 12. Mezcla de pop con sabor tunecino, rap y reggae para momentos festivos.

Desde Burkina Faso, Smockey & the Agama Band llevarán a la Sala Sinfónica su último álbum, titulado Prévolution, una síntesis de tres conceptos: premonición, revolución y evolución. Esta banda de música en vivo que practica el rap afro con letras comprometidas política y socialmente actuará a las 22:30 horas. Tras ellos, Crew Peligrosos pondrán el carácter colombiano sobre el escenario con su propuesta artística Marcapasos.

Al término de las muestras artísticas, a partir de las 0:00 horas, habrá una fiesta de clausura de MAPAS 2019 en el hall del Auditorio de Tenerife, con la actuación de DJ Kali, que propondrá un viaje estimulante e intenso a través de los sonidos y ritmos bailables del mundo. La entrada a estas fiestas también es libre y gratuita hasta completar aforo.

El domingo, último día de esta tercera edición, las muestras artísticas darán la oportunidad de conocer, un año más, la labor realizada por Danza en Comunidad, un proyecto social de Auditorio de Tenerife que compartirá con el público asistente la pieza Adosados en la Plaza Castillo, desde las 11:15 horas. El humor, esta vez protagonizado por el comediante Yiyolo Strattro, despedirá la programación de MAPAS 2019 en el mismo escenario. The Comedy Show, un espectáculo para todos los públicos que será una oportunidad única de disfrutar de la magia del clown.