Pedro Martín (PSOE) dice que el acuerdo con Cs “no contraviene su programa”

El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, señaló ayer que el acuerdo programático firmado con Ciudadanos (Cs) para presentar una moción de censura en la Corporación insular no contraviene el programa electoral de ese partido y no contiene ningún apartado que se aleje de lo planteado en campaña por Cs. “He pactado con un partido 20 páginas de desarrollo de gestión, no hay ninguna divergencia y se han respetado las líneas de Ciudadanos”, remarcó Martín, quien, en declaraciones a los periodistas, agregó sobre el expediente abierto a los consejeros de Ciudadanos que aún no están expulsados y que no hay que adelantar acontecimientos.

En cuanto al papel que desempeñará Sí Podemos en la futura legislatura, Martín expresó que han firmado un acuerdo “de respeto” que les ha dejado fuera del equipo de gobierno, aunque estudiarán la manera de incorporarlos a las empresas públicas dependientes de la Corporación.

“Eso no significa tener cargos o asignaciones económicas”, aclaró Pedro Martín, que criticó que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, les haya dejado fuera de esos entes, puesto que, a su juicio, todos los partidos deben estar presentes en esas empresas “por una cuestión de transparencia”.

Ciudadanos

Por su parte, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos, Vidina Espino, aseguró ayer sobre la moción de censura del Cabildo de Tenerife apoyada por dos de sus compañeros que “la postura del partido era clara, que era permanecer en la oposición y, como saben, los consejeros no han cumplido con esa instrucción”, por lo que “el Comité Disciplinario les ha abierto expediente y los consejeros están suspendidos de militancia de forma cautelar”. En lo que respecta a los expedientes de expulsión de los concejales naranjas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, la también diputada de Cs en el Parlamento regional precisó que “el expediente concluyó en su expulsión, pero tienen un plazo de 10 días para presentar alegaciones”.

Espino, que realizó estas declaraciones ayer en la sesión de investidura del candidato socialista, Ángel Víctor Torres, como próximo presidente del Gobierno de Canarias, precisó, sobre las diligencias informativas abiertas por su partido contra ella por su acusación de tamayazo contra los ediles naranjas del Ayuntamiento de Santa Cruz, que “lo que se abrió, en su momento, fue un expediente informativo para recabar información acerca de lo ocurrido, y ya eso está en los ámbitos del partido”.