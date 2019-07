Un escándalo sexual golpea al Gobierno afgano, el peor país para ser mujer

Afganistán ha sido sacudido por acusaciones de acoso sexual en los niveles más altos del gobierno. Los funcionarios niegan haber cometido delito alguno pero una investigación de la BBC recoge testimonios de varias mujeres que describen una cultura de abuso.

En una casa cerca a las montañas polvorientas que rodean Kabul, me encuentro con una exempleada del gobierno.

La mujer pide permanecer en el anonimato porque teme represalias. Pero quiere que el mundo escuche su historia.

Dice que su exjefe, un ministro del gobierno, la acosó repetidamente y que un día que fue a su oficina trató de agredirla físicamente.

“Me pidió directamente un favor sexual. Le dije que yo estaba calificada y que tenía experiencia. Nunca pensé que me diría esas cosas. Me levanté para irme. Me agarró la mano y me llevó a una habitación en la parte de atrás de su oficina. Me empujó hacia dentro y me dijo: ‘Solo tomará unos minutos, no te preocupes, ven conmigo'”, cuenta.

“Lo empujé y dije: ‘Basta, no me hagas gritar’. Esa fue la última vez que lo vi. Estaba muy enojada”, recuerda.

La mujer no presentó ninguna denuncia después del incidente.

“Renuncié a mi trabajo. No confío en el gobierno. Si vas a la corte o a la policía, verás lo corruptos que son. No hay un lugar seguro para ir y quejarse. Si una habla, todos culparán a la mujer”, lamenta.

La mujer asegura que otras dos compañeras le han dicho que el mismo ministro las violó, una acusación que la BBC no pudo verificar de manera independiente.

“Lo hace descaradamente, sin ningún temor, porque es un hombre influyente en el gobierno”, dice ella.

