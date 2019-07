Unos 70 afiliados de Sindicalistas de Base ‘regresan’ a Comisiones

El secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Canarias, Ignacio López anunció ayer que el sindicato ha denunciado ante la Justicia la firma de pactos salariales en 20 hoteles de Tenerife y La Gomera que “son injustos, porque suponen una discriminación de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres”.

López informó de que, a través de esos pactos, “una camarera de piso cobra menos que un camarero o un cocinero, a pesar de encontrarse los tres en el mismo grupo salarial”. “Esta circunstancia ha provocado el regreso a CC.OO. de 70 afiliados de Sindicalistas de Base, sindicato mayoritario en la comisión negociadora del convenio laboral de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife”. De hecho, en la rueda de prensa convocada ayer para anunciar estas denuncias participaron el fundador de Sindicalistas de Base, Francisco Javier Velasco, y el que fuera secretario general del mismo Salvador Viñas. En 2015 se produjo un conflicto interno dentro de Comisiones, lo que desembocó en la creación de Sindicalistas de Base, que impulsó un convenio “discriminatorio contra las mujeres”, criticó López. El fundador de Sindicalistas de Base, Francisco Javier Velasco, recordó que la firma del convenio generó una “ilusión importante”. Sin embargo, no repercutió en las mejoras salariales de los trabajadores. “Ahora, evidentemente, cuando no se han cumplido los objetivos”, los fundadores de Sindicalistas de Base han decidido regresar a CC.OO. Velasco denunció que “se ha desaprovechado una oportunidad única porque los resultados de los beneficios de las empresas no se trasladan a los sueldos de los empleados, sino a la apertura de nuevos centros”.

Asimismo, López aseguró que, una vez que se publique de forma oficial, impugnarán el convenio de hostelería en Santa Cruz de Tenerife, porque, insistió, “discrimina a las mujeres frente a los hombres y establece diferencias injustas entre las categorías profesionales dentro de los hoteles”. Una vez impugnen el convenio, la intención de CC.OO. es “cambiarlo completamente” y negociar uno nuevo en un plazo de un año y medio.

El secretario de la Federación también se refirió a la caída de turistas y señaló que esta “no es tan alarmante”. Admitió que se ha producido un pequeño receso, pero señaló que entre todos “hay que apostar por la calidad en el empleo”. “Se han anunciado 17 hoteles en Tenerife, la situación no es tan mala”.