Aunque, como decía un viejo cubano en una película que vi el otro día: “A mi edad, mi mayor preocupación es mear bien”, no puedo hacerle la vista gorda a algunas cosas que están pasando. Por ejemplo, el imbécil de la Generalidad que ha agradecido la participación de la Unidad Militar de Emergencias en el gran incendio de Cataluña, con una frase parecida a esta: “Agradecemos la colaboración del Ejército del país vecino”. Este tipo es un cretino, de nacimiento y para siempre, como podría decir José Mota. Hay más cosas, como la plaga de pulgas en los juzgados de Los Llanos de Aridane, no porque hayan sido conducidas allí por la fuerza pública sino que al parecer las llevaba encima un jediondo que fue a declarar. No sé si le picaron al juez, pero a una funcionaria la insaron (déjenlo así, está recogido en nuestros diccionarios) a picaduras. Otra, esta vez inglesa: han comercializado un queso, hecho a partir de bacterias obtenidas en los pies de David Beckham. Como lo oyen. Los pies son los mejores fabricantes de queso, pero que yo sepa nunca se había comercializado el producto. Me da que nos estamos volviendo locos, igual que los niños del mundo. El otro día, unos amigos míos que residen en Estados Unidos trajeron a su nieto para que visitara Europa y Canarias. El nieto no vio nada de nada. Se pasó el tiempo jugando con el móvil y no levantó la cabeza ni un momento. Yo creí que esta era una cosa de los jóvenes españoles, pero ahora veo que el asunto es mundial. ¿Y qué me dicen del nuncio? Lo han puesto a parir por decir lo que creemos todas las personas normales: que el PSOE ha resucitado a Franco. Los sociatas han reaccionado como lo que son: amenazando con subir los impuestos a la Iglesia. Y eso.