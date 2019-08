‘Afrotopos’: un vistazo a la utopía del continente africano

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, su nueva exposición temporal, Afrotopos. Hacia una utopía africana, con motivo del festival estival MusaSenegal. Esta muestra estará abierta al público hasta el próximo 1 de diciembre.

La exposición, comisariada por Néstor Yanes, técnico de Museos de Tenerife, pretende presentar diferentes visiones sobre África, pero, especialmente, contrapone la mirada colonial y eurocéntrica (hasta ahora hegemónica), caracterizada por el pesimismo y condescendencia, frente a una nueva mirada propia, contemporánea, optimista, construida por los propios africanos a partir de su sociocultura y sus propios universos mitológicos.

El espacio se divide en dos zonas expositivas diferenciadas. Por un lado, la que recoge la mirada colonial, y por otro, la que representa la Afrotopía o esa nueva mirada propia. Entre ambas tendrán cabida algunas visiones fronterizas.

La exposición se inspira en la aclamada obra Afrotopía, del académico, escritor y músico senegalés Felwine Sarr. Este libro, publicado por Casa África en español en 2018 con traducción de la canaria Alba Rodríguez García, es la referencia intelectual en la que se cimenta la exposición.

África no tiene que alcanzar a nadie, no tiene que imitar a nadie. Necesita lograr su descolonización a través de un encuentro fecundo consigo misma. Afrotopía no es un dulce sueño. Es una utopía activa que pretende sacar a la luz los vastos espacios posibles de las realidades africanas y fecundarlos; es conducir a la humanidad a un nivel superior.