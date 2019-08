Canarias reduce 140 millones del Presupuesto para sortear el déficit

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer retener 140 millones de los Presupuestos actuales para no incurrir en déficit, debido a que el anterior Ejecutivo de Coalición Canaria fue “demasiado optimista” en los ingresos previstos y, además, gastó más de lo presupuestado. El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, informó en la rueda de prensa posterior de que, de los 140 millones de euros, 72 millones proceden de partidas que no concretó de las consejerías y 68 millones estaban destinados para circunstancias excepcionales e imprevistos. El reajuste de 140 millones de euros “no es suficiente, habrá que hacer más recortes” para poder cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, admitió Julio Pérez, que no precisó cuánto dinero más se tendrá que retirar para contener el gasto.

El Gobierno ha decidido tomar esta medida “inmediata” después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haya advertido al Ejecutivo de un posible incumplimiento de la regla de gasto y de déficit excesivo. Al respecto, Pérez avanzó que el próximo miércoles (ese día se reunirá el Ejecutivo, dado que el jueves es festivo, en honor a la Virgen de Candelaria)) se perfilarán más reajustes que aún no se han acordado entre la consejería de Hacienda y las diferentes áreas del Ejecutivo. “Se va a tratar de gastar lo menos posible en lo que queda de año para no incurrir en déficit”, enfatizó. La Consejería de Hacienda ha expuesto al Consejo de Gobierno otras propuestas de reducción del gasto que han quedado sobre la mesa, pendientes de ulteriores acuerdos. “Hoy hemos cerrado algunas llaves de paso de algunos gastos, otras las cerraremos el próximo miércoles”, contó el portavoz. Julio Pérez insistió en que, para “poder hacer bien el Presupuesto de 2020”, es necesario “terminar bien el de 2019”, de ahí la conveniencia de establecer medidas de contención de gasto. “Si hemos almorzado mucho entre enero y agosto, tendremos que cenar poco entre agosto y diciembre”, ilustró. “Como nos pasemos no vamos a poder presupuestar como queramos”, alertó Pérez.

Aunque los 140 millones de euros “no son suficientes”, Pérez indicó que el Gobierno no quiere “asustar a la gente”, pues en estos momentos tan solo disponen de estimaciones provisionales para contener el gasto que no ha querido hacer públicas hasta que se acuerden y presenten el miércoles. “Alterando las prioridades”, el Gobierno del PSOE, NC, Podemos y ASG ha modificado las cuentas elaboradas por CC para 2019 con el apoyo del PP y de ASG en su momento.

Julio Pérez informó de que el día 29 el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y varios consejeros se reunirán en Madrid con los ministros de Fomento y Hacienda en funciones para tratar de encontrar los mecanismos jurídicos para que determinadas partidas, entre las que se encuentra el convenio de carreteras, lleguen a Canarias.

El agujero

Tal y como publicó este jueves el DIARIO, el agujero presupuestario que el Ejecutivo de Torres heredó del de Fernando Clavijo se eleva a casi 500 millones de euros. Esa cantidad (480 millones) se desprende, en efecto, de un déficit excesivo y del incumplimiento de la regla de gasto. El actual Gobierno canario ha recibido ya una carta del Ministerio de Hacienda en la que insta a detallar las medidas correctores y el pertinente plan de ajuste presupuestario, so pena de una intervención de las cuentas de la comunidad autónoma por parte del Estado. A causa de la prórroga de los Presupuestos Generales en España hay 6.500 millones correspondientes a las administraciones autonómicas atrapados en las cuentas nacionales, más otros 2.000 millones de IVA.

En este escenario, Nueva Canarias ha solicitado la comparecencia del vicepresidente y consejero de Hacienda, y líder del partido, Román Rodríguez, ante el pleno del Parlamento, en septiembre, para que explique la situación económico-financiera heredada. “Advertimos de que las rebajas fiscales estaban pensadas en clave electoralista”, ha comentado Esther González, de NC.