David Pérez y Ermitas Moreira se van con Pedro Martín al Cabildo

David Pérez y Ermitas Moreira García serán dos de los fichajes socialistas de Pedro Martín para su equipo de trabajo en el Cabildo de Tenerife, dentro de áreas tan significativas como el turismo y la economía.

El concejal de Turismo de Arona -lleva cuatro años en el cargo- no quiso confirmar ayer su traslado del Ayuntamiento al Cabildo, pero sí señaló que estaba “entre una terna de nombres”, mostrando su satisfacción de que Pedro Martín se acordara de él para el cargo de consejero delegado de Turismo de Tenerife, una de las áreas más importantes de la Corporación insular. Pérez no encontró en su posible nombramiento problema alguno con el hecho de que la Concejalía de Turismo la lleve Ciudadanos y recordó que ahora mismo sigue en su cargo Vicente Dorta Antequera, que, al no ser un cargo electo, no cesará hasta que esté nombrado su sustituto, en este caso, el joven concejal aronero.

El traslado que sí está confirmado ya es el de Ermitas María Moreira García, una de las veteranas en el Ayuntamiento de Adeje -que no es poco mérito-, tras presentar hace unos días su dimisión como quinta teniente de alcalde y portavoz adjunta del grupo de gobierno y concejala del área de Turismo e Innovación, además de Medio Ambiente. En el mandato anterior también asumió la responsabilidad en el área de Urbanismo.

Ermitas Moreira estará incluida en el área de la Promoción Económica del Cabildo, si bien hasta mañana, cuando se celebre el pleno municipal de Adeje, no hará público su nuevo cargo. Entrará en su lugar como concejal Daniel Melo, que iba en el número 15 de la lista del PSOE.