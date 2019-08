Debates de vida y muerte

España se sitúa en un entorno privilegiado, con una renta media, esperanza de vida, sanidad, acceso a la formación y servicios, entorno social y ambiental elevados. Será el país con esperanza de vida más alta y tasa de natalidad más baja. De actualidad los debates del aborto, violación, gestación subrogada, eutanasia, prostitución y terrorismo. Que ofrecen respuesta desde Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP y Vox. Mientras cada ciudadano los valora con sus idearios religioso-simbólicos, liberación de la mujer, ideología política, familia y ciencia. En las sociedades envejecidas de Occidente, el adanismo y la vida líquida colaboran en la ingravidez de los valores, Europa singularmente.

En el aborto, se aprobó en España la Ley 9/1985 con Felipe González. Se despenalizaron tres supuestos, el terapéutico, salud física y psíquica de la madre; criminológico, violación, y eugenésico, malformaciones del feto. Con Zapatero, en 2010, se modificó con una Ley de plazos, liberándolo en las 14 semanas, hasta las 22 en el supuesto eugenésico y libre con feto incurable. Podemos, PSOE y Ciudadanos la asumen. PP y Vox plantean leyes de ayuda a la mujer con recursos efectivos. Se realizan en España 100.000 al año, con la natalidad desplomada y las pensiones en crisis. La violación, de actualidad con los juicios de las manadas. Desde la presión mediática se duplican las penas de los juicios, cambiando el abuso sexual por agresión. Las penas superan algunos supuestos de homicidio. Podemos y el PSOE en clave Metoo.

Ciudadanos, PP y Vox demandan equilibrio. También la aplicación en su caso de la prisión permanente revisable, que los otros niegan.

Contradicciones. La eutanasia se conforma como la “intervención voluntaria para acelerar la muerte del paciente terminal, evitando el dolor y el sufrimiento intratable”. Puede ser directa con médico, o indirecta, por aplicación de métodos intensos que la provocan. Es activa cuando se suministran fármacos o pasiva omitiendo tratamiento. Y voluntaria o involuntaria, por consentimiento o no del paciente. Se suman las voluntades médicas, del paciente y de su familia. Podemos y PSOE aceptan la figura, cuando Ciudadanos, PP y Vox la vinculan a la dignidad de la muerte, la figura del testamento vital, o la negación de cualquier intervención positiva. Compleja realidad.

La gestación subrogada, plena o parcial según la madre aporte el óvulo o se lo implanten in vitro de un padre. Prohibida en España y ejercida con notable coste al externo. PSOE en contra y Ciudadanos a favor de regularla. PP, Vox y Podemos, con voto dividido. En la prostitución, en Europa tres modelos. El prohibicionismo, donde prostitutas y clientes son criminales. El abolicionismo, que ilegaliza comprar sexo, pero no venderlo (Suecia, Noruega, Islandia), y el regulacionismo (Paises Bajos, Alemania, Suiza), que la legitima con derechos y acceso a salud, justicia y hacienda. Su ejercicio voluntario en España no es delito ni se prohíbe en el Código Penal. La cultura del Metoo es prohibicionista, Ciudadanos, PP y Vox se acercan a posturas regulacionistas. Habrá que verlo.

El terrorismo de ETA mató a 44 con Franco y 829 después, hasta el 2011. Expulsó a más de 200.000 vascos de su país y condiciona hoy la política y la nación. Podemos pasa página, el PSOE dividido y los demás en contra. Para leer el debate nos vale Daniel Bernabé, La Trampa de la Identidad (2018), donde señala que las políticas de identidad caen en la trampa de los derechos civiles (feminismo, animalismo, ecología), que disgregan la lucha de clases, con las izquierdas reducidas a un juego de ofensas. El multiculturalismo plurinacional, opuesto al pluralismo nacional. Diversidades contra igualdad. Aquí se establecen las fronteras de vida y muerte. A salvo las conciencias personales, ya invadidas.