El portuense Miguel Hathiramani estrena su tercer cortometraje

El polifacético y joven autor portuense Miguel Hathiramani estrena hoy, a partir de las 20.00 horas en la Sala Timanfaya, y con el apoyo del área de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, su tercer cortometraje, Cómo perdí al amor de mi vida.

Dirigida y producida por Hathiramani, la cinta narra una historia de amor entre dos chicos, Lucas y Alan, que poco a poco se darán cuenta de que entre ellos existe algo más que una amistad. Lucas decide entonces ser sincero y le confiesa a Alan sus sentimientos. Sin embargo, Alan no está preparado para dar este paso, debido a la presión social que sus amigos y familia le generan.

Experiencias propias

Se trata del tercer corto del director tinerfeño, que suele utilizar su entorno a la hora de crear una historia. “Todos mis cortos se basan en experiencias propias. En mis trabajos recojo lo que me ha pasado o lo que he visto. Además, siempre intento que tengan algo motivacional”. Para el director, que estudia en el extranjero, “es muy importante el apoyo y cariño que he sentido por parte de mi municipio, que es donde finalmente empezó todo y al que siempre vuelvo con enorme alegría”.

El joven autor también presentará su show, donde repasa las canciones que han marcado su aún corta y prometedora vida. Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Marco González, subraya “el orgullo que supone dar el espacio que necesitan los jóvenes autores de nuestra ciudad. “Miguel Hathiramani es un ejemplo de talento y tesón en su incipiente carrera como director de cine, que se está formando en el Reino Unido, pero que no olvida sus raíces en las que se basa su obra”.

Por su parte, Noemí Fernández, concejala de Juventud, quiso destacar la valentía de Hathiramani por compartir sus experiencias utilizando el lenguaje cinematográfico. “Para nosotros y nosotras, desde el área de Juventud es fundamental contar con la gente de aquí para mostrar todo el talento portuense, con el añadido de que se trata de historias que pasan o que tienen su origen en nuestro municipio”.

Autenticidad

Los protagonistas de este tercer corto de Hathiramani son Pablo García, Carlos Rodríguez, Omar Sánchez y María Méndez, elegidos a través de un casting gestionado por el propio director a través de sus redes sociales.

“Quise hacerlo así no solo por necesidades presupuestarias, sino también porque buscaba la autenticidad que finalmente hacen única una historia, en la que podemos vernos reflejados muchos jóvenes de nuestra generación y compartir así nuestras preocupaciones y anhelos”, revela el joven director.